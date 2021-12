Fórum discute o setor imobiliário da Bahia

A redução em mais de 30% da carga tributária da atividade de corretagem e as novas ferramentas de comunicação e informação como parceiras para fechar negócios. Os temas de maior interesse atualmente dos cerca de 13 mil corretores de imóveis em atividade hoje no estado serão tratados nesta sexta-feira, 5, no Bahia Othon Palace Hotel, no bairro de Ondina, em Salvador. Já na décima sétima edição, o Fórum Imobiliário é promovido pelo conselho regional da categoria, tendo o Grupo A TARDE como uma das instituições parceiras.



Os benefícios tributários previstos com a entrada em vigor da nova lei que incluiu os serviços no regime do Super Simples serão tratados, pela manhã, pelo advogado e corretor Nilson Araújo, que atua há mais de 37 anos no mercado baiano. "A unificação de impostos representa um grande avanço para o setor", afirma Araújo, que pretende detalhar todos os aspectos relacionados à atividade da corretagem previstos na nova lei, sancionada no mês passado. As medidas devem entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem.



Já a escritora Margoreth Guimarães, especialista em operações e gestão de negócios imobiliários, deve enfatizar as vantagens dos contratos de exclusividade.



"É outra palestra que o setor aguarda muito, pois essa modalidade de contrato representa garantia de bom negócio tanto para o corretor, quanto para o cliente", afirma o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA), Samuel Arthur Prado.



Rede de negócios



O tema principal do evento ("Conectivida - @mplie sua rede") será tratado, a partir de 14h, pelos especialistas Diogo Francischini, considerado um dos profissionais de destaque no país em gestão de vendas e marketing, e Eduardo Schaeffer, diretor de um dos principais sites de anúncios imobiliários do país.



O painel terá como mediador o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg. "Tanto na internet quanto na versão tradicional o A TARDE é a mídia de maior repercussão de anúncios do setor em todo o estado, daí a importância de termos o CEO do grupo como moderador do evento", ressalta o presidente do Creci.



O evento será encerrado com palestra motivacional de Helder Moreira. Ele vai falar sobre conquista e liderança de mercado. Moreira tornou-se conhecido por se caracterizar como o cantor Elvis Presley e difundir lições corporativas associadas à história e imagem da celebridade mundial - ainda considerada um ícone de sucesso, mesmo após 37 anos de sua morte.

