Fórum define plano de incentivo ao turismo para a Costa dos Coqueiros

Estratégias e ações prioritárias previstas no Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) – proposto pela Secretaria do Turismo do Estado (Setur) para a Costa dos Coqueiros – foram o principal tema nesta sexta-feira, 4, da 43ª reunião do Fórum Estadual do Turismo. O evento foi realizado no auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Líderes do setor, empresários e gestores discutiram o plano estratégico elaborado pela Setur para atender à região, que abrange os municípios de Camaçari, Mata de São João, Lauro de Freitas, Conde, Entre Rios, Esplanada, Itanagra e Jandaíra. A zona turística registrou 1,4 milhão de visitantes no ano passado.

Competitividade

O documento mostra que é possível ampliar o fluxo turístico, elevar o gasto médio por visitante e buscar maior permanência dos turistas. Presidente do fórum, o secretário estadual do Turismo, José Alves, destacou a importância deste trabalho.

“É enorme a potencialidade desta zona turística e inegável o aumento da procura por destinos sustentáveis. Daí, a nossa preocupação em criar condições para formatação de produtos turísticos competitivos nos mercados nacional e internacional”.

De acordo com a Setur, a Costa dos Coqueiros detém alguns dos principais destinos turísticos da Bahia, demanda baseada na oferta de paisagem exuberante, sol e praia. “A região oferece gastronomia bem avaliada, alternativas para adeptos do ecoturismo, eventos musicais, esportivos e de negócios. De pousadas a resorts, os meios de hospedagem também são motivadores de fluxo”, frisa a nota divulgada pela assessoria de comunicação do órgão.

O plano de desenvolvimento aponta como oportunidade a demanda crescente de turistas por novidade e destinos diferenciados. Indica ainda a existência de margem para atração de visitantes fora da alta temporada e a importância da qualidade dos serviços e formatação de produtos inovadores para elevar a competitividade da região.

adblock ativo