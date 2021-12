Fórum debate sustentabilidade no setor imobiliário

Tornar a sustentabilidade economicamente viável é um dos desafios atuais dos setores que adotam práticas sustentáveis, segundo o diretor de gestão sustentável da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Rafael Valente.



Para Valente, é preciso encarar o custo das práticas sustentáveis em investimentos para os negócios imobiliários. "Há ideias sustentáveis mas que não têm escala industrial. Precisamos de escala. Precisamos saber quanto custa a sustentabilidade e temos que encarar a sustentabilidade como investimento", afirma Rafael Valente.



O assunto foi discutido ontem em Salvador na quinta edição do Fórum de Sustentabilidade, realizado pela Ademi-BA, que teve como tema as "Cidades Inteligentes e Sustentáveis".



Segundo o presidente da Ademi-BA, Luciano Muricy, o fórum ultrapassa questões sobre como inserir a sustentabilidade nas construções e lançamentos imobiliários e passa a debater as formas de transformar as cidades.



"A gente está com uma abordagem ampla agora, aproveitando que a gente está na construção do Plano Diretor de Salvador (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU). Cabe pensar como serão as nossas cidades no futuro com a concepção sustentável", afirma Muricy.



Casos



Dentro da programação, foram apresentados casos e exemplos de medidas aplicadas em cidades, como as experiências em Medellín, cidade na Colômbia, apresentadas por Julio Orlando Castro Guamán, engenheiro civil e um dos responsáveis por propostas de construção social de habitação da cidade.



"Os exemplos que vão sair daqui vão servir para a discussão do PDDU. Esses são os nossos propósitos. Vamos discutir o tema e fazer proposições", afirma o presidente da Ademi.



Poder público



O último painel do dia, realizado pelos dirigentes da Ademi-BA e representantes da prefeitura de Salvador, discutiu os caminhos para a cidade se tornar mais sustentável.



"Existe a vontade política de adotar medidas sustentáveis. A prefeitura por ter criado uma secretaria (Secretaria Cidade Sustentável) já mostra uma vontade diferente. A gente acredita que vamos poder trazer uma boa discussão para a nossa cidade com o objetivo de trazer práticas para serem aplicadas em Salvador", afirma Rafael Valente.



Entre as medidas do poder público, o especialista em sustentabilidade Fábio Rocha citou o IPTU Verde - desconto progressivo oferecido pela prefeitura de Salvador a imóveis que adotam práticas sustentáveis.



"A Ademi propôs o IPTU Verde, que é algo que chega diretamente ao consumidor. O tema da cidade não passa só no poder público. Para promover as mudanças para preservar o futuro já perdemos tempo demais. Agora temos que recuperar o tempo perdido", disse Rocha.

