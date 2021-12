Fórum debate indústria de petróleo e gás

A adequação das regras para a exploração de campos maduros de petróleo, que se caracterizam por estar em estágio avançado de exploração ou com baixa produção de óleo, foi um dos principais pontos discutidos nesta sexta-feira, 25, no 1º Fórum Bahia Onshore, na Federação das Indústrias da Bahia (Fieb). A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP) e a Redepetro-BA apresentaram suas demandas ao secretário de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis do Ministério de Minas e Energia (MME), Márcio Félix, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Hereda, e o diretor da ANP, Waldir Barroso.

“A gente espera que as instituições na Bahia, governo, Fieb, sindicatos e empresas percebam a importância que o estado tem de se mobilizar nesse momento porque eu acredito que a gente está vendo o surgimento de uma nova indústria de petróleo no Nordeste, que é a indústria de campos maduros com várias empresas operando, e isso gera muitas oportunidades. Mas há questões que é necessário um esforço para que as oportunidades se viabilizem e elas não vão se viabilizar por si só, é necessário um esforço para o do estado se tornar competitivo”, afirma Marcelo Magalhães, presidente da ABPIP.

Fruto

Como primeiro fruto do fórum, o MME vai lançar, no dia 14 de dezembro, o programa Revitalização da atividade de exploração e produção de áreas terrestres – Reate, que vai acompanhar e controlar a evolução das políticas voltadas para o setor onshore. O programa tem o apoio do secretário de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, que esteve no evento para conhecer as propostas do setor.

O secretário Márcio Félix afirma que o governo federal tem lançado um olhar especial para a questão onshore, que por coincidência se concentra na região Nordeste, e a importância de um novo ordenamento na atividade para a geração de emprego local e desenvolvimento da economia regional. “Estou aqui para entender as demandas e fazer um trabalho de construção coletiva, ouvindo os diversos atores para que a gente possa mexer na regulação, onde for necessário, discutir, desenvolver mecanismos de financiamento de maneira a facilitar que os empreendedores atuem”, afirmou Márcio Félix.

O secretário Jorge Hereda destacou que o governo da Bahia está se movimentando em várias frentes. O Escopo da Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está sendo ampliado e apoiará a Secretaria de Meio Ambiente também no segmento de petróleo e gás, agilizando o licenciamento ambiental na perfuração de poços e outras necessidades. Além disso, estão sendo discutidas alternativas para financiamento junto aos bancos de fomento. “A possibilidade de esses poços serem explorados por pequenas e médias empresas tem uma importância grande para Bahia”, afirma Hereda.

