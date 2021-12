Fórum debate gestão de saúde na Bahia

A Natulab, fábrica de medicamentos e suplementos alimentares, mais que dobrou seu faturamento entre 2007 e 2013. Com crescimento de 128% (pulou de R$ 77 milhões para R$ 176 milhões), a empresa baiana é um exemplo de sucesso em negócios no estado.



Os dados foram divulgados na quinta-feira, 31, durante o XIV Fórum de Liderança [B+], no Hotel Matiz, que reuniu empresários, executivos e empreendedores da área de saúde.



"Temos cerca de 800 funcionários e nunca tivemos ação trabalhista, respeitamos nossos trabalhadores. Esse é um dos motivadores do nosso sucesso", diz o presidente da Natulab, Marconi Sampaio.



Agora, com a construção do novo parque fabril, no município de Santo Antônio de Jesus, que tem previsão de iniciar as atividades no próximo ano, a expectativa é criar mais 800 empregos. "Com a nova planta, pretendemos ampliar de 200 para 380 produtos fabricados pela empresa", disse o diretor administrativo, Roger Viana.



Pequeno Príncipe



Durante o evento, que teve como tema "As boas práticas em gestão de saúde", foram abordados casos de superação e êxito empresarial nesse segmento que tanto cresce no Brasil.



O Complexo Pequeno Príncipe existe desde 1919, em Curitiba. O empreendimento é uma organização não governamental que trabalha com crianças e jovens de 0 a 18 anos. São tratamentos diversos, desde o câncer aos diagnósticos de doenças raras.



Conforme o diretor-geral corporativo do complexo, José Álvaro Carneiro, por ano o hospital atende cerca de 340 mil pessoas, realiza 24 mil internamentos e mais de 19 mil cirurgias, sendo que três mil delas são de "alta complexidade". Inclusive são realizados todos os tipos de transplante.



"Temos também um hospital-escola. É um trabalho gratificante que dá muito orgulho de transformar a ciência em possibilidade objetiva de salvar vidas. É difícil, principalmente por ser uma ONG, mas superamos as barreiras", diz Carneiro.

