Fórum de Liderança debate gestão em saúde

Tendo como tema a gestão em saúde, o XVI Fórum de Liderança B+ aconteceu na terça-feira, 16, em Feira de Santana, pela primeira vem em uma cidade do interior do estado. No evento foi apresentada a trajetória de sucesso do grupo Natulab - a única indústria farmacêutica da Bahia. A empresa, criada há 14 anos, conta com mais de 240 produtos que vão desde medicamentos, nutracêuticos a suplementos alimentares fabricados pela Naturelife, que integra o grupo.



"O nosso foco é saúde preventiva e bem-estar. Estamos voltados para o público das classes C, D e E, que tem um poder aquisitivo baixo e o acesso à saúde é deficitário. Hoje temos uma empresa que passou de sete funcionários para mil e que é reconhecida comercialmente em 26 estados da federação mais o Distrito Federal", destacou o presidente e fundador do grupo, Marconi Sampaio, que foi um dos palestrantes da noite.



Experiências



Além de Marconi, o médico e presidente do Grupo Delfin, Delfin Gonzalez, também palestrou e destacou a importância de trocar experiências com o público presente, composto de empresários, gestores de hospitais e administradores de empresas.



"É uma oportunidade ímpar poder trocar experiências com um público diversificado como este. Teremos pontos positivos que nos farão ver que estamos no caminho certo, e negativos que nos farão corrigi-los, buscando a melhor forma de executar o trabalho. Esta cidade tem um grande potencial", destacou.



Para o diretor-executivo do Grupo B+, Renato Simões Filho, a escolha de Feira de Santana para sediar um evento que antes só acontecia na capital foi o fato de a mesma ser a segunda maior cidade do estado e ter um importante potencial na área de saúde.



"A cidade é uma liderança em termos de saúde, temos variados segmentos nesta área e, como somos uma empresa baiana e não soteropolitana, escolhemos esta cidade para iniciarmos o nosso processo de interiorização das ações da B+", frisou.

adblock ativo