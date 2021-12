Ford suspende atividades pela segunda vez em um mês

Três dias após o retorno de 6,8 mil funcionários do Complexo Industrial da Ford, em Camaçari, de férias coletivas que duraram 19 dias, um novo grupo de 380 operadores da fábrica de motores teve as atividades suspensas desta quinta-feira, 8, até o dia 16. Em nota, a Ford afirmou que o objetivo é ajustar o ritmo de produção à demanda do mercado.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Julio Bonfim, avalia que se trata de um percentual pequeno de trabalhadores do Complexo (3,16%), mas acredita que a intenção da empresa, ao realizar essas paradas, é pressionar para a redução de quadros.

Ele afirma que até o momento não houve demissão em massa na Ford. "Se demitirem, vamos entrar em greve", diz.

Retração

Os carros zero km estão sobrando nas concessionárias baianas. De acordo com o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) na Bahia, Raimundo Valeriano, o estoque atual é de 35 dias, quando o normal são 20 dias. A crise já provocou a perda de seis mil postos de trabalho no setor este ano.

Já as revendas de veículos usados prosperam. Segundo a Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba) foram comercializados, de janeiro a setembro, 29,4% a mais de veículos que em todo ano de 2014.

adblock ativo