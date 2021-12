ford inaugura primeira fábrica de motores automotivos no NE

A Ford inaugurou, nesta quarta-feira, 9, a fábrica de motores 1.0 3C Duplo Comando Flex, a primeira planta desse tipo do Nordeste. O projeto recebeu um investimento de R$ 400 milhões da companhia americana, com geração de 300 empregos diretos. Instalada em uma área de 24 mil m² no Complexo Industrial Ford Nordeste, em Camaçari, região metropolitana de Salvador, terá capacidade de produzir 210 mil motores por ano, que serão usados na nova linha de carros compactos.

De acordo com o vice-presidente de assuntos corporativos da Ford na América do Sul, Rogélio Golfarb, a fábrica deve atingir a produção plena até o final do ano. A Ford investirá, no Brasil, entre os anos de 2010 e 2015, o montante de R$ 4,5 bilhões, R$ 2,8 bilhões só na região nordeste.

Quarta fábrica mundial - Golfarb afirma que essa é a quarta fábrica da empresa desse tipo de motor. As outras estão na Alemanha, na China e na Romênia. "É muito difícil ter as três coisas numa região só", ressalta, referindo-se a junção da fábrica de veículos, da planta de motores e do centro de desenvolvimento de produtos em Camaçari.

Menos poluente e com uma performance melhor, o motor de três cilindros fabricado pela Ford - que é encontrado em concorrentes como o HB20, da Hyundai e UP!, da Volkswagen - tem potência de 85 cavalos com etanol e torque de 105 m.kgf. Ele será usado tanto na produção local quanto nos veículos exportados. Até então, os motores dos carros montados em Camaçari vinham de São Paulo.

Uma das autoridades presentes na cerimônia, o secretário estadual da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia, conta que logo no início do governo Jaques Wagner, em 2007, a empresa americana sinalizou a necessidade de ampliação da capacidade do complexo, de 250 mil veículos por ano para 300 mil unidades. "O que extrapolou isso foi o desenvolvimento do Ecosport aqui", diz Correia. A produção deve ser ampliada a partir do segundo semestre, quando será iniciada a fabricação do Ford Ka Concept, segundo carro desenvolvido em Camaçari, lançado no final do ano passado.

Este ano a Ford vai introduzir, globalmente, 23 novos veículos, o que vai se configurar como a sequência mais agressiva de lançamentos de produtos da empresa. Mas Golfarb afirma que, apesar de o motor ser adequado também para outros modelos, além do Concept, não é a intenção, por enquanto, usá-lo em outros produtos.

O governador destacou o sucesso do complexo, que teve início em 2001. "Temos dois carros globais e um motor global anunciados aqui em Camaçari. Essa não é só uma planta industrial, mas produz, também, ciência e tecnologia", destacou Wagner. "Em qualquer lugar do mundo em que vou buscar investimentos para a Bahia, cito o exemplo da Ford. Conseguimos superar qualquer dificuldade e temos uma planta de competitividade mundial, e isso graças a capacidade de trabalho dos trabalhadores baianos", afirmou.

Alta tecnologia - A inteligência de produção é um dos destaques da nova fábrica. Todos os equipamentos são conectados por wi-fi a uma central de gerenciamento. Cerca de 40 robôs e carregadores automáticos de peças atuam na planta. O monitoramento do processo de produção, feito por câmeras de alta definição que checam o posicionamento das peças na montagem, é uma das estratégias para que haja zero defeito no produto final.

Para dar conta de tanta tecnologia, os funcionários da fábrica passaram por mais de 380 mil horas de treinamento com técnicos especializados. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), foram desenvolvidos conteúdos específicos para a produção da fábrica. Coordenadora de um dos segmentos da montagem do motor, Lilian Oliveira está há três anos no projeto. "Como filha de Camaçari, é uma alegria estar participando disso. E, na real, eu, que vi tudo no papel, digo que é coisa de primeiro mundo".

