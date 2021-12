Ford dá folga a 4 mil funcionários da fábrica de Camaçari

A montadora Ford resolveu dar folga a quatro mil funcionários da fábrica localizada no Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O número é equivalente à metade dos 8 mil trabalhadores da unidade.

O objetivo, segundo a empresa, é ajustar o ritmo de produção à demanda do mercado. A folga coletiva teve início na última segunda-feira, 10, no setor de produção de motores, e na quarta, 12, no setor de veículos.

A parada segue até o sábado, 15, período em que a montadora deve deixar de produzir 3 mil veículos. A produção mensal ultrapassa 20 mil unidades.

Os trabalhadores das áreas de engenharia e manutenção não foram afetados pela decisão e continuam trabalhando. As folgas serão compensadas futuramente, de acordo com a Ford.

adblock ativo