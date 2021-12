Ford anuncia PDV para demissão de 2 mil funcionários

A Ford anunciou nesta segunda-feira, 14, um Plano de Demissão Voluntária (PDV) para os funcionários da fábrica da montadora em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O projeto faz parte dos planos da empresa de encerrar o terceiro turno de produção (noturno) a partir de março do ano que vem.

A medida prevê a demissão de cerca de 2 mil funcionários, sendo 45% da Ford e os demais referentes às empresas sistemas que produzem peças no complexo automotivo baiano, conforme informações do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari.

A entidade ainda tenta negociar com a montadora outras medidas alternativas às demissões, como a concessão de férias coletivas a partir de fevereiro e a instituição do lay-off (suspensão dos contratos de trabalho), em que a empresa só arcaria com o pagamento de 30% dos salários, sendo o restante integralizado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

De acordo com a nota divulgada pela Ford, os funcionários interessados em aderir ao PDV terão que fazê-lo no período de 4 a 15 de janeiro de 2016. A empresa explica que as demissões voluntárias são fruto da "necessidade de ajustar a produção à demanda de mercado". A nota não menciona se as demais medidas sugeridas pelo sindicato também serão adotadas.

"Estamos vendo o PDV como um sinal de que a empresa tem se mostrado sensível às propostas do sindicato e esperamos que também as férias coletivas e o lay-off sejam adotados", afirmou Júlio Bonfim, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari.

A entidade ameaça promover paralisações, caso o PDV não alcance as metas previstas pela empresa e os funcionários sejam demitidos, sem a avaliação das demais alternativas propostas pela categoria.

A Ford emprega atualmente cerca de 4.500 funcionários, sendo responsável pela geração de outros 6 mil postos de trabalho das chamadas empresas sistemistas do complexo.

