Força-tarefa deflagra operação contra trabalho escravo no oeste

O Ministério do Trabalho divulgou nesta sexta-feira, 20, que cinco pessoas foram encontradas em condições degradantes de atividade laboral em uma fazenda situada no município de Angical, localizado a 808 km de Salvador.

O flagrante aconteceu durante fiscalização realizada na região entre o último dia 15 e nesta sexta. A equipe de fiscais identificou os homens trabalhando no corte de madeira de eucalipto, usado para abastecer fornos de frigoríficos e padarias da região oeste.

Conforme declarações dos trabalhadores, para cada metro cúbico de madeira cortada eles recebiam entre R$ 2 e R$ 10, somando um salário médio de R$ 230, após os descontos de valores gastos com instrumentos de trabalho.

Os cinco homens regatados na propriedade foram encaminhados para as residências no município de Barreiras, e, conforme a auditora-fiscal Lidiane Barros, receberão três parcelas do Seguro-Desemprego, além de direitos trabalhistas e indenizações de até R$ 20 mil.

A equipe de fiscais considerou as condições de alojamento precárias, sem água potável e escassez de alimentos.

De acordo com o auditor-fiscal Alison Carneiro, eles não possuíam qualquer tipo de equipamento de proteção, embora trabalhassem com motosserras.

Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, o representante da fazenda não compareceu à audiência em que deveria assinar a carteira de trabalho e quitar os créditos trabalhistas.

O Ministério Público do Trabalho, diante desta situação, ingressou com uma ação civil pública, na qual pediu indenização de R$ 700 mil e a desapropriação da terra.

Outras cidades

Entre 15 e 20 de abril outros três empregadores foram fiscalizados nos municípios de Barreiras e Correntina. No total, mais de 30 autos de infração foram preenchidos e habitações irregulares foram interditadas.

