"Força maior" não exime aéreas de responsabilidade, diz IDEC

Com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, começam os ensaios para as confusões nos aeroportos brasileiros - mais uma vez. Nos casos de atrasos ou cancelamentos comuns, as empresas aéreas devem prestar assistência aos passageiros de acordo com o tempo de espera.

A partir de uma hora de atraso, as companhias devem disponibilizar canais de comunicação, como internet e, inclusive, chamadas telefônicas. A partir de duas horas, deve fornecer alimentação. E quando o atraso ultrapassa quatro horas, as empresas devem fornecer acomodação ou o reembolso total da viagem - o mesmo vale para quando o vôo é cancelado ou tem mais passageiros agendados do que a capacidade do avião.

Mas, e nos casos em que os atrasos ou cancelamentos ocorrem devido a problemas "de força maior", como fatores climáticos? Quando situações assim ocorrem, imediatamente as empresas buscam se isentar de qualquer responsabilidade, ainda que mínima, de lidar com os eventuais prejuízos sofridos pelo consumidor.

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), mesmo sem ter causado o problema direta ou indiretamente, as aéreas têm responsabilidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ou seja, cláusulas contratuais que eximem as empresas não têm validade.

O Idec avaliou os contratos de prestação de serviço das quatro principais empresas em atuação no Brasil - Avianca, Azul, Gol e Latam - e constatou que todas se eximem da responsabilidade por prestar assistência ao consumidor em casos "fortuitos" ou de "força maior".

Além disso, sempre há também a possibilidade das aéreas atribuírem falhas internas a problemas fortuitos. O advogado especialista em Defesa do Consumidor, João Carneiro, frisa que o consumidor deve coletar o máximo de provas que conseguir no momento da ocorrência. "É importante tirar foto de tudo. Cartão de embarque, painel do atraso... Essas empresas têm muitos processos nos juizados. E costumam perder. No momento da ocorrência, se o atendente se negar a resolver o problema, peça para falar com o supervisor de plantão. Diga que conhece seus direitos e ameace procurar a Anac. Eles costumam negar o primeiro pedido, mas acabam cedendo quando percebem que o passageiro não vai desistir", orienta.

Por outro lado, Carneiro observa que não há entendimento jurídico plenamente consolidado sobre a questão. Existe jurisprudência que dá acolhimento às empresas aéreas nesses casos, como "excludente de culpa". "A regra geral é que a responsabilidade da empresa aérea seja sempre solidária, mesmo em casos como os de mau tempo, por exemplo. Mas existem decisões contrárias", diz Carneiro.

Ele cita um exemplo em que um passageiro processou uma companhia aérea depois de perder um compromisso importante devido a um atraso em voo, mas o dano moral não foi caracterizado justamente porque a empresa foi eximida de responsabilidade.

A decisão judicial em questão, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, diz: "Público e notório que os aeroportos de Porto Alegre e Curitiba fecham várias vezes em vista do mau tempo. Assim não poderia o autor (do processo) agendar sua viagem para a manhã do dia do compromisso assumido no destino. Dano moral não caracterizado".

