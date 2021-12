'Foi oportunidade única explicar Previdência no programa do Silvio Santos', diz Temer

Como parte do esforço do governo para tentar popularizar a reforma da Previdência e diminuir a resistência da proposta com a população, Michel Temer participou nesta quinta-feira, 18, de gravações no SBT e usou o Twitter para registrar a agenda.

"Foi uma honra e uma alegria participar do programa do Silvio Santos, no SBT. Tive a oportunidade única de explicar a importância de uma reforma da Previdência mais justa para todos e que combata os privilégios", escreveu o presidente.

Foi uma honra e uma alegria participar do programa do Silvio Santos, no SBT. Tive a oportunidade única de explicar a importância de uma reforma da #Previdência mais justa para todos e que combata os privilégios. pic.twitter.com/FlQHeBuQFV — Michel Temer (@MichelTemer) 18 de janeiro de 2018

Além de gravar para o programa do Silvio Santos, o presidente também gravou uma participação no programa do Ratinho.

A participação em programas populares faz parte da estratégia do Palácio do Planalto de intensificar a defesa da reforma da Previdência. Esta semana, Temer já recebeu o jornalista Amaury Junior, que vai estrear um programa na TV Band. Essa entrevista vai ao ar no dia 27 à noite.

