FMI melhora previsão para economia brasileira, com contração de 5,8% em 2020

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou nesta segunda-feira, 5, sua projeção para a economia brasileira e espera uma contração de 5,8% em 2020 ante um prognóstico de uma queda de 9,1% no PIB, feito em meados do ano.

"Projeta-se que a economia se contraia 5,8% em 2020, seguida de uma recuperação parcial com um crescimento de 2,8% em 2021", informou o Fundo no informe anual sobre a economia do Brasil, conhecido como Artigo IV.

adblock ativo