Fitch eleva nota de crédito da Odebrecht Engenharia e Construção

Foi divulgado nesta terça-feira, 29, que a Fitch, uma das três maiores agências classificadoras de risco do mundo, elevou a nota de crédito da Odebrecht Engenhraia e Construção de "C" para "CC" .

A Fitch levou em consideração a recente capitalização da empresa, promovida pela sua acionista Odebrecht S.A., viabilizando o pagamento de R$ 500 milhões em bonds que venceriam no último dia 25.

O pagamento de credores internacionais que a OEC realizou, foi notado pela Moody's, outra agência de importância no mercado, que divulgou uma nota ressaltando o fato. A agência afirmou que com o pagamento a OEC "diminuiu a pressão de liquidez no curto prazo", melhorando a condição de crédito da companhia.

A Odebrecht está presente em 16 países e presta serviços de engenharia e construção de infraestrutura no Brasil, na América Latina, na África, nos Emirados Árabes Unidos e em Portugal, atendendo a Clientes públicos e privados. Nos Estados Unidos, atua por meio da Odebrecht Construction USA.

A empresa é uma das principais áreas em atuação de Portos e aeroportos, transportes urbanos, saneamento, irrigação, hidrelétricas, requalificação urbana, habitação, energia, agroindústria e mineração.

adblock ativo