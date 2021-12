Fisco baiano aposta em mais tecnologia para melhorar resultados

É com o uso da tecnologia que a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) pretende melhorar os resultados da fiscalização e ampliar o combate à sonegação.

Entre os principais avanços tecnológicos obtidos desde 2014 com esse objetivo estão a capacidade de armazenamento de dados sete vezes maior, com ampliação de 70 para 490 terabytes, servidor de Big Data equipado para processar em segundos grandes volumes de dados, sala-cofre que protege as operações do fisco até mesmo de desastres naturais, recursos avançados de mineração de dados e uma sala de controle de alta performance.

O novo parque tecnológico permitiu a implantação, a partir de 2015, do programa Sefaz On-line, que reúne uma série de iniciativas de modernização do fisco para combater a sonegação, incrementar a arrecadação do estado e melhorar o relacionamento com o contribuinte.

"O uso intensivo de tecnologia, o combate à sonegação e o empenho dos servidores do fisco têm permitido que a Bahia mantenha um ritmo constante de crescimento da sua participação no conjunto do ICMS nacional nos últimos anos, o que demonstra o alcance de resultados palpáveis", afirma o secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório. Com a capacidade instalada, o fisco realiza cruzamentos de dados de fontes diversificadas, como as mais de 59 milhões de notas fiscais do consumidor eletrônicas emitidas por mês em todo o estado, além da Escrituração Fiscal Digital (EFD) enviada por 40 mil empresas, dos registros sobre os cerca de 15 mil caminhões de transporte de mercadorias que transitam por dia pelas estradas baianas.

As transações com cartões de crédito e débito também são utilizadas como fontes para os cruzamentos de dados dos estabelecimentos comerciais em todo o estado. Outros investimentos importantes são a contratação das fábricas de softwares e de homologação, que estão permitindo à Sefaz-Ba avançar no desenvolvimento dos novos sistemas destinados a melhorar a qualidade dos processos de interface com os contribuintes, outro objetivo estratégico do programa Sefaz On-Line.

Os recursos para ampliação do parque tecnológico da Sefaz-Ba são provenientes do Profisco – Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Cruzamentos de dados

Principal exemplo das novas possibilidades trazidas pela tecnologia para o aprimoramento da fiscalização, a Sala de Controle resulta da confluência entre duas ferramentas de alta performance: enquanto o servidor de Big Data acelera o cruzamento da vasta quantidade de dados recebida continuamente pelos sistemas da Sefaz-Ba e assegura a sua efetiva utilização pelo fisco no dia-a-dia, o SAS permite visualizar as inconsistências encontradas, produzindo informação e conhecimento através de relatórios gerenciais capazes de orientar e melhorar o desempenho das equipes de fiscalização.

"Com a Sala de Controle, temos a visão de processos e do desempenho da fiscalização na tela do computador", diz o superintendente de Administração Tributária da Sefaz-Ba, José Luiz Souza. "Ela nos permite acompanhar os resultados das ações de fiscalização e também proporciona às áreas de planejamento e execução ampla capacidade para a identificação do descumprimento das obrigações tributárias e demais de indícios que requeiram o acionamento das equipes do fisco".

Os primeiros painéis da Sala de Controle já estão em uso na Sefaz-Ba e monitoram diariamente a adimplência da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e a fiscalização do trânsito de mercadorias. A atuação dos escritórios de contabilidade é outra área a ser monitorada por um painel específico, em fase final de implementação pela Sefaz-Ba.

Entre os avanços já consolidados pelo Sefaz On-line estão a Malha Fiscal Censitária, que cruza os dados digitais dos contribuintes, a modernização da fiscalização do trânsito de mercadorias, o sistema Antecipa, o para a fiscalização das empresas que atuam sob o regime de antecipação do ICMS, o Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), canal de comunicação via web entre o fisco e as empresas, e o Centro de Monitoramento On-Line (CMO), que faz o rastreamento em tempo real da atuação dos chamados hackers digitais e das empresas laranjas que atuam no ambiente digital.

