Fiscais recolhem amostras de carne para teste

Fiscais e agentes de inspeção da Divisão de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura na Bahia recolheram do mercado, nesta quarta-feira, 22, e na terça, 21, amostras de produtos das marcas produzidas pelos 21 frigoríficos, entre os quais os gigantes JBS e BRF, denunciados na Operação Carne Fraca da Polícia Federal.

As amostras de carne bovina, frango e embutidos, como salsicha, linguiça, mortadela e outros produtos, estão sendo enviadas às unidades do Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro) em Pernambuco, Goiás e Minas para análises microbiológicas (bactérias e micro-organismos) e físico-químicas (aspectos sensoriais e a composição do produto).

De acordo com o chefe da Divisão de Defesa Agropecuária da Superintendência Federal da Agricultura na Bahia, Altair Santana de Oliveira, cerca de 25 técnicos participaram da operação que ocorreu em Salvador, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista e Itapetinga.

O resultado desses exames, segundo informou o Ministério da Agricultura, em Brasília, devem sair em quatro ou cinco dias. Nesse período, o estabelecimento comercial será fiel depositário dos produtos, sem comercializá-los.

Altair Oliveira explicou que a operação na Bahia se concentrou nos grandes supermercados e atacadistas, a partir de uma lista encaminhada pelo Ministério da Agricultura com o nome das empresas, o produto e o lote de fabricação.

A Bahia abriga duas unidades da JBS – Itapetinga e São Gonçalo dos Campos –, que está na lista de empresas nacionais que fraudaram e adulteraram a produção de carne bovina, de aves e derivados.

A JBS é detentora das marcas Friboi, Swift e Seara. Em São Gonçalo dos Campos, a JBS produz salsicha, mortadela e frango inteiro e em cortes da marca Seara para serem vendidos no mercado nordestino e, até o recente embargo, em Hong Kong. Já a unidade de Itapetinga processa carne bovina desossada e embalada a vácuo. Exportava para o mercado asiático (Hong Kong) e o Egito.

GBarbosa e Perini

A dúvida deixada em relação à procedência dos produtos também fez com que o grupo chileno Cencosud Brasil – formado pelas redes de supermercados Prezunic, Bretas, GBarbosa, Mercantil Rodrigues e Perini –, tomasse a decisão de recolher das prateleiras os produtos cujos códigos do Serviço de Inspeção Federal (SIF) pudessem indicar problemas.

Por meio de nota, o grupo informa que “repudia” a adoção de práticas que não condizem com a garantia de qualidade do produto e “exige” esclarecimentos dos fabricantes e fornecedores envolvidos nas denúncias da Operação Carne Fraca.O Chile está entre os países que suspenderam temporariamente a importação de carne do Brasil.

