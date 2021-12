Fiscais Agropecuários param com cerca de 80% do efetivo

Em greve, os Fiscais Federais Agropecuários (FFAs) trabalham com o efetivo mínimo na Bahia, desde a segunda-feira, 6, quando foi deflagrado o movimento. Dos 500 servidores do Ministério da Agricultura que atuam no Estado, cerca de 80% deles cruzaram os braços na tentativa de uma resposta às reivindicações, que segundo o delegado Sindical Francisco Mandarino, do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários (ANFFA Sindical), há três anos são ignoradas pelo governo.

A categoria, que chega a cerca 5 mil servidores no país, se dedica a realizar apenas as atividades consideradas essenciais e indispensáveis, entre elas, a liberação de produtos perecíveis ou de distribuição para hospitais e entidades filantrópicas.

"Não é intenção dos fiscais prejudicar ninguém. Mas essa é uma forma de reivindicar melhorias para a categoria. Estamos há três anos cobrando a pauta e o Ministério do Planejamento não acena favorável", diz Mandarino.

Entre 13 exigências, a categoria considera quatro delas como prioridade: melhores condições de trabalho; incremento de novos concursos públicos para suprir 1500 vagas no quadro do efetivo em todo o país; reposição das perdas salariais; e a adoção do salário na forma de subsídio.

Prejuízo - A greve dos Fiscais Federais Agropecuários pode causar um grande prejuízo ao produtor rural que trabalha, principalmente, com a exportação. Com atuação nos portos, aeroportos, nos postos de fronteiras e empresas agropecuárias e agroindústrias, entre outros lugares, a paralisação prejudica serviços que estão ligados à inspeção e fiscalização de produtos ligados ao mercado externo (importações e exportações).

A categoria, ainda segundo o delegado sindical, está consciente da importância do seu trabalho, que está ligado ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro e da responsabilidade de garantir saúde e segurança alimentar às famílias brasileiras.

O agronegócio é importante para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no ano passado, o setor foi responsável por 38% de tudo o que o Brasil exportou.

| Confira os 13 itens da pauta de reivindicação |

1. Adoção de remuneração na forma de subsídio;

2. Implementação de reajuste, conforme tabela remuneratória da carreira;

3. Tabela remuneratória composta de 6 (seis) padrões, com diferença de 4,5% entre eles;

4. Preservar as funções exclusivas da Carreira, permitindo a atuação transversal em outros órgãos da administração direta;

5. Alteração da denominação da Carreira para Auditor Fiscal Federal Agropecuário, compatibilizando com a realidade dasatividades de fiscalização agropecuária exercidas atualmente;

6. Encaminhamento ao Congresso Nacional de Projeto de Lei Orgânica para a Carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário;

7. Realização anual de concurso público para a Carreira, precedida de abertura de concurso de remoção interna;

8. Regulamentação do art. 46 do Decreto 7.127/2010, que trata da implantação do processo seletivo para ocupação dos cargos comissionados e das funções gratificadas;

9. Ocupação dos cargos de Secretário, Diretor, Coordenador-geral, Superintendente, Coordenador dos Laboratórios Nacionais e Chefes de Divisão e de Serviços nas Superintendências Federais de Agricultura, por profissionais da Carreira;

10. Criação da Escola de Capacitação e Qualificação, para acolhimento de novos ingressos, constante atualização e aperfeiçoamento dos integrantes da carreira;

11. Restabelecimento da paridade aos proventos e pensões dos servidores aposentados ou com direito à aposentadoria, fundamentada na EC 41/2003;

12. Concessão do direito à aposentadoria integral aos servidores aposentados por invalidez permanente (PEC 270); e

13. Garantia de contagem especial do tempo de serviço, com pleno cumprimento das decisões favoráveis do STF nos mandados de injunção.

