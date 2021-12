Firjan divulga índice de desenvolvimento dos municípios

Guanambi, no oeste da Bahia, assumiu o posto de Luís Eduardo Magalhães, na mesma região, e é o município baiano que mais vem se desenvolvendo atualmente. O dado é constatado na mais recente apuração do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que tem 2013 como ano base.

O levantamento, feito nacionalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), revelou que os dez municípios mais desenvolvidos do estado apresentam nota moderada (entre 0,6 e 0,8). Nenhum, portanto, com nota alta (entre 0,8 e 1,0), só constada em cidades das regiões sul e sudeste do país. São considerados avanços nas áreas de saúde, educação, emprego e renda.

No caso de Salvador, a cidade configura entre as dez mais desenvolvidas do estado, mas registrou queda no índice geral, tendo recuado três posições, saindo do quinto para o oitavo lugar no ranking. Com desenvolvimento moderado, Salvador obteve nota de 0,7160, abaixo da média nacional: 0,7441.

As dez cidades baianas com melhor desenvolvimento (todas no nível moderado) são: Guanambi, Lauro de Freitas, Mata de São João, Santo Antônio de Jesus, Luís Eduardo Magalhães, Brumado, Camaçari, Salvador, Porto Seguro e Simões Filho.



Confira mais detalhes sobre a classificação dos municípios baianos no IFDM na edição desta sexta-feira, 4, do Jornal A TARDE.

Abaixo, veja a posição dos municípios do estado no ranking consolidado:

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município 1194º 1º 0.7435 BA Guanambi 1206º 2º 0.7430 BA Lauro de Freitas 1223º 3º 0.7418 BA Mata de São João 1294º 4º 0.7380 BA Santo Antônio de Jesus 1389º 5º 0.7328 BA Luís Eduardo Magalhães 1462º 6º 0.7289 BA Brumado 1665º 7º 0.7179 BA Camaçari 1704º 8º 0.7160 BA Salvador 2033º 9º 0.6985 BA Porto Seguro 2196º 10º 0.6905 BA Simões Filho 2198º 11º 0.6905 BA Irecê 2230º 12º 0.6889 BA Feira de Santana 2251º 13º 0.6878 BA Ibirapuã 2291º 14º 0.6856 BA Barreiras 2295º 15º 0.6853 BA Cruz das Almas 2317º 16º 0.6844 BA Jaborandi 2443º 17º 0.6768 BA Teixeira de Freitas 2520º 18º 0.6730 BA Alagoinhas 2678º 19º 0.6642 BA Juazeiro 2696º 20º 0.6636 BA Lajedão 2710º 21º 0.6627 BA Salinas da Margarida 2853º 22º 0.6555 BA Eunápolis 2891º 23º 0.6541 BA Pojuca 2921º 24º 0.6525 BA Vitória da Conquista 2939º 25º 0.6514 BA Conceição da Feira 2989º 26º 0.6478 BA Formosa do Rio Preto 3079º 27º 0.6433 BA São Domingos 3118º 28º 0.6414 BA Lafaiete Coutinho 3129º 29º 0.6408 BA Caetité 3184º 30º 0.6378 BA Candeias 3185º 31º 0.6378 BA Dom Macedo Costa 3198º 32º 0.6373 BA São Francisco do Conde 3202º 33º 0.6372 BA Amélia Rodrigues 3211º 34º 0.6367 BA Itabuna 3305º 35º 0.6303 BA São Desidério 3330º 36º 0.6282 BA Paramirim 3456º 37º 0.6203 BA Glória 3514º 38º 0.6164 BA Mucuri 3552º 39º 0.6137 BA Tanhaçu 3596º 40º 0.6112 BA Amargosa 3632º 41º 0.6088 BA Conceição do Jacuípe 3642º 42º 0.6081 BA Jequié 3672º 43º 0.6062 BA Elísio Medrado 3684º 44º 0.6053 BA Rio do Antônio 3692º 45º 0.6050 BA Malhada de Pedras 3695º 46º 0.6046 BA Mucugê 3720º 47º 0.6030 BA Paulo Afonso 3724º 48º 0.6029 BA Governador Mangabeira 3726º 49º 0.6028 BA Contendas do Sincorá 3758º 50º 0.6000 BA Itanhém 3762º 51º 0.5997 BA Maetinga 3789º 52º 0.5982 BA Riachão do Jacuípe 3790º 53º 0.5981 BA São Sebastião do Passé 3804º 54º 0.5972 BA Conceição do Almeida 3815º 55º 0.5963 BA Caculé 3839º 56º 0.5945 BA Piripá 3856º 57º 0.5934 BA Catu 3883º 58º 0.5919 BA Itaparica 3894º 59º 0.5910 BA Itapetinga 3920º 60º 0.5893 BA Santa Cruz Cabrália 3938º 61º 0.5877 BA Barra do Choça 3943º 62º 0.5875 BA Pindobaçu 3951º 63º 0.5869 BA Barra da Estiva 3953º 64º 0.5866 BA Terra Nova 3976º 65º 0.5849 BA Senhor do Bonfim 3980º 66º 0.5845 BA Dias d´Ávila 3994º 67º 0.5836 BA Madre de Deus 3998º 68º 0.5835 BA Licínio de Almeida 4007º 69º 0.5827 BA Itagimirim 4012º 70º 0.5826 BA Mutuípe 4059º 71º 0.5793 BA Varzedo 4066º 72º 0.5788 BA Santo Amaro 4090º 73º 0.5771 BA Jacaraci 4098º 74º 0.5764 BA Angical 4113º 75º 0.5756 BA Cachoeira 4114º 76º 0.5755 BA Rodelas 4116º 77º 0.5754 BA Itamaraju 4130º 78º 0.5744 BA Bom Jesus da Lapa 4135º 79º 0.5741 BA Ilhéus 4138º 80º 0.5739 BA Conde 4155º 81º 0.5728 BA Nova Fátima 4156º 82º 0.5728 BA Muniz Ferreira 4163º 83º 0.5719 BA Cabaceiras do Paraguaçu 4166º 84º 0.5717 BA Guajeru 4171º 85º 0.5715 BA Medeiros Neto 4174º 86º 0.5713 BA Livramento de Nossa Senhora 4177º 87º 0.5712 BA Fátima 4178º 88º 0.5710 BA Saubara 4224º 89º 0.5669 BA Mansidão 4226º 90º 0.5669 BA Paripiranga 4235º 91º 0.5662 BA Nazaré 4239º 92º 0.5659 BA Itapebi 4246º 93º 0.5656 BA Seabra 4258º 94º 0.5642 BA Itatim 4283º 95º 0.5624 BA Cairu 4308º 96º 0.5603 BA Correntina 4309º 97º 0.5602 BA Ibipeba 4312º 98º 0.5601 BA Cardeal da Silva 4314º 99º 0.5599 BA Ipupiara 4317º 100º 0.5598 BA Ribeira do Pombal 4325º 101º 0.5594 BA Anguera 4333º 102º 0.5588 BA Abaré 4341º 103º 0.5584 BA Esplanada 4348º 104º 0.5580 BA Santanópolis 4359º 105º 0.5572 BA Macururé 4363º 106º 0.5570 BA Maragogipe 4368º 107º 0.5566 BA Aramari 4376º 108º 0.5561 BA Ibotirama 4384º 109º 0.5556 BA Sebastião Laranjeiras 4392º 110º 0.5551 BA Dom Basílio 4398º 111º 0.5545 BA Vera Cruz 4408º 112º 0.5534 BA Tapiramutá 4409º 113º 0.5533 BA Barro Alto 4416º 114º 0.5529 BA América Dourada 4431º 115º 0.5514 BA Teofilândia 4433º 116º 0.5513 BA Presidente Dutra 4445º 117º 0.5502 BA Uibaí 4448º 118º 0.5501 BA Rio de Contas 4453º 119º 0.5499 BA Rio Real 4458º 120º 0.5493 BA Guaratinga 4461º 121º 0.5491 BA Sobradinho 4463º 122º 0.5490 BA São Félix 4465º 123º 0.5488 BA Feira da Mata 4467º 124º 0.5485 BA Boa Nova 4469º 125º 0.5484 BA Capela do Alto Alegre 4478º 126º 0.5478 BA Souto Soares 4479º 127º 0.5477 BA Jaguarari 4485º 128º 0.5472 BA Laje 4488º 129º 0.5468 BA Ibicoara 4489º 130º 0.5468 BA Nova Viçosa 4493º 131º 0.5466 BA Jussari 4497º 132º 0.5463 BA Santa Rita de Cássia 4503º 133º 0.5458 BA Ibipitanga 4505º 134º 0.5457 BA Alcobaça 4508º 135º 0.5454 BA Abaíra 4510º 136º 0.5451 BA João Dourado 4513º 137º 0.5448 BA Cotegipe 4515º 138º 0.5447 BA Araças 4516º 139º 0.5447 BA Serra Dourada 4520º 140º 0.5445 BA Entre Rios 4531º 141º 0.5432 BA Andorinha 4537º 142º 0.5429 BA Teodoro Sampaio 4540º 143º 0.5426 BA Jeremoabo 4554º 144º 0.5413 BA Botuporã 4559º 145º 0.5408 BA Chorrochó 4566º 146º 0.5399 BA Serrinha 4568º 147º 0.5397 BA Buritirama 4571º 148º 0.5396 BA Sapeaçu 4575º 149º 0.5391 BA Pé de Serra 4576º 150º 0.5391 BA Boa Vista do Tupim 4584º 151º 0.5382 BA Macaúbas 4586º 152º 0.5380 BA Santo Estêvão 4587º 153º 0.5378 BA Santa Teresinha 4589º 154º 0.5377 BA Iuiú 4594º 155º 0.5372 BA Ipiaú 4605º 156º 0.5362 BA Filadélfia 4619º 157º 0.5355 BA Barro Preto 4628º 158º 0.5350 BA Prado 4636º 159º 0.5345 BA Maiquinique 4639º 160º 0.5340 BA Mortugaba 4641º 161º 0.5338 BA Planaltino 4642º 162º 0.5337 BA Floresta Azul 4646º 163º 0.5333 BA Santa Cruz da Vitória 4649º 164º 0.5333 BA Andaraí 4663º 165º 0.5316 BA Érico Cardoso 4667º 166º 0.5312 BA Banzaê 4670º 167º 0.5308 BA Palmas de Monte Alto 4682º 168º 0.5291 BA Ituaçu 4686º 169º 0.5287 BA Muritiba 4691º 170º 0.5283 BA Itacaré 4693º 171º 0.5281 BA Jandaíra 4700º 172º 0.5276 BA Aporá 4708º 173º 0.5270 BA Gandu 4726º 174º 0.5256 BA Potiraguá 4733º 175º 0.5253 BA Condeúba 4736º 176º 0.5247 BA Itaeté 4738º 177º 0.5246 BA Capim Grosso 4749º 178º 0.5228 BA Catolândia 4755º 179º 0.5223 BA Barra do Mendes 4757º 180º 0.5223 BA Itagi 4758º 181º 0.5222 BA Canápolis 4764º 182º 0.5212 BA Lapão 4769º 183º 0.5204 BA Lagoa Real 4773º 184º 0.5198 BA Adustina 4774º 185º 0.5196 BA Caém 4775º 186º 0.5195 BA Poções 4789º 187º 0.5179 BA Brejões 4803º 188º 0.5160 BA Belo Campo 4806º 189º 0.5156 BA Riacho de Santana 4813º 190º 0.5145 BA Lençóis 4819º 191º 0.5140 BA Ipirá 4820º 192º 0.5140 BA Belmonte 4824º 193º 0.5136 BA Caturama 4830º 194º 0.5131 BA Ubaíra 4849º 195º 0.5108 BA Matina 4852º 196º 0.5107 BA Curaçá 4853º 197º 0.5107 BA Itapé 4861º 198º 0.5098 BA Presidente Jânio Quadros 4878º 199º 0.5075 BA Urandi 4880º 200º 0.5074 BA Piatã 4888º 201º 0.5065 BA São Gonçalo dos Campos 4892º 202º 0.5057 BA Pedro Alexandre 4894º 203º 0.5056 BA Valente 4896º 204º 0.5053 BA São Felipe 4906º 205º 0.5040 BA São José da Vitória 4907º 206º 0.5039 BA Ibicaraí 4909º 207º 0.5036 BA Bom Jesus da Serra 4913º 208º 0.5031 BA Jacobina 4915º 209º 0.5030 BA Santa Brígida 4919º 210º 0.5023 BA Barra 4921º 211º 0.5022 BA São Félix do Coribe 4924º 212º 0.5016 BA Baianópolis 4929º 213º 0.5012 BA Iramaia 4934º 214º 0.5005 BA Macarani 4938º 215º 0.5000 BA Barrocas 4940º 216º 0.5000 BA Itabela 4942º 217º 0.4999 BA Antônio Cardoso 4950º 218º 0.4988 BA Nova Ibiá 4951º 219º 0.4987 BA Ibiassucê 4953º 220º 0.4984 BA Miguel Calmon 4957º 221º 0.4979 BA Aratuípe 4958º 222º 0.4979 BA Lajedinho 4972º 223º 0.4960 BA Jaguaripe 4973º 224º 0.4958 BA Wanderley 4974º 225º 0.4957 BA Pau Brasil 4983º 226º 0.4948 BA Cristópolis 4985º 227º 0.4947 BA Brejolândia 4987º 228º 0.4947 BA Candiba 4992º 229º 0.4938 BA Euclides da Cunha 4994º 230º 0.4935 BA Campo Formoso 5000º 231º 0.4922 BA Vereda 5002º 232º 0.4921 BA Pintadas 5003º 233º 0.4919 BA Ruy Barbosa 5005º 234º 0.4918 BA Campo Alegre de Lourdes 5010º 235º 0.4911 BA Coração de Maria 5012º 236º 0.4909 BA Ourolândia 5016º 237º 0.4904 BA Muquém de São Francisco 5018º 238º 0.4901 BA Saúde 5020º 239º 0.4898 BA Aracatu 5023º 240º 0.4895 BA Caravelas 5026º 241º 0.4890 BA Valença 5028º 242º 0.4888 BA Iaçu 5032º 243º 0.4883 BA Retirolândia 5034º 244º 0.4881 BA Santana 5035º 245º 0.4881 BA Jussiape 5039º 246º 0.4876 BA Marcionílio Souza 5040º 247º 0.4873 BA Itiruçu 5045º 248º 0.4869 BA Cravolândia 5048º 249º 0.4860 BA Gentio do Ouro 5050º 250º 0.4860 BA Inhambupe 5052º 251º 0.4857 BA Pedrão 5054º 252º 0.4855 BA Remanso 5055º 253º 0.4854 BA Nordestina 5056º 254º 0.4853 BA Canavieiras 5059º 255º 0.4849 BA Igrapiúna 5061º 256º 0.4845 BA Almadina 5066º 257º 0.4839 BA Mairi 5067º 258º 0.4837 BA Utinga 5069º 259º 0.4835 BA Mascote 5071º 260º 0.4826 BA Apuarema 5075º 261º 0.4821 BA Ituberá 5079º 262º 0.4815 BA Itaberaba 5081º 263º 0.4813 BA Cordeiros 5084º 264º 0.4808 BA Ponto Novo 5087º 265º 0.4798 BA Tucano 5091º 266º 0.4790 BA Itiúba 5094º 267º 0.4788 BA Morro do Chapéu 5096º 268º 0.4786 BA Rio do Pires 5098º 269º 0.4784 BA Maracás 5099º 270º 0.4783 BA Olindina 5101º 271º 0.4782 BA Água Fria 5102º 272º 0.4775 BA Caldeirão Grande 5103º 273º 0.4772 BA São Miguel das Matas 5104º 274º 0.4770 BA Milagres 5107º 275º 0.4767 BA Santaluz 5108º 276º 0.4766 BA Canarana 5112º 277º 0.4762 BA Quixabeira 5117º 278º 0.4757 BA Pindaí 5120º 279º 0.4753 BA Crisópolis 5121º 280º 0.4752 BA Castro Alves 5123º 281º 0.4752 BA Firmino Alves 5126º 282º 0.4748 BA Santa Bárbara 5127º 283º 0.4744 BA Wagner 5128º 284º 0.4743 BA Ribeirão do Largo 5130º 285º 0.4742 BA Itarantim 5132º 286º 0.4739 BA Ichu 5135º 287º 0.4736 BA Boquira 5139º 288º 0.4727 BA Uauá 5141º 289º 0.4725 BA Taperoá 5143º 290º 0.4723 BA Camamu 5144º 291º 0.4723 BA Cipó 5145º 292º 0.4720 BA Coaraci 5148º 293º 0.4717 BA Itanagra 5149º 294º 0.4714 BA Irará 5155º 295º 0.4705 BA Cícero Dantas 5157º 296º 0.4704 BA Iraquara 5158º 297º 0.4703 BA Várzea Nova 5162º 298º 0.4698 BA Mirangaba 5165º 299º 0.4698 BA Acajutiba 5168º 300º 0.4690 BA Tabocas do Brejo Velho 5170º 301º 0.4690 BA Nova Redenção 5179º 302º 0.4678 BA Novo Horizonte 5183º 303º 0.4672 BA Cafarnaum 5185º 304º 0.4671 BA Biritinga 5189º 305º 0.4668 BA Jitaúna 5194º 306º 0.4657 BA Jaguaquara 5196º 307º 0.4655 BA Planalto 5197º 308º 0.4655 BA Tanque Novo 5199º 309º 0.4643 BA Una 5200º 310º 0.4643 BA Brotas de Macaúbas 5202º 311º 0.4641 BA Gavião 5203º 312º 0.4637 BA Nilo Peçanha 5204º 313º 0.4636 BA Serra Preta 5208º 314º 0.4631 BA Buerarema 5209º 315º 0.4629 BA Coronel João Sá 5223º 316º 0.4606 BA Oliveira dos Brejinhos 5226º 317º 0.4605 BA Bonito 5227º 318º 0.4602 BA Santa Maria da Vitória 5228º 319º 0.4600 BA Aiquara 5231º 320º 0.4594 BA Ribeira do Amparo 5240º 321º 0.4567 BA Antônio Gonçalves 5241º 322º 0.4566 BA Teolândia 5247º 323º 0.4559 BA Rafael Jambeiro 5248º 324º 0.4557 BA Lajedo do Tabocal 5256º 325º 0.4544 BA Heliópolis 5258º 326º 0.4540 BA Serrolândia 5264º 327º 0.4532 BA Ibititá 5266º 328º 0.4526 BA Maraú 5267º 329º 0.4525 BA Central 5272º 330º 0.4512 BA Caetanos 5277º 331º 0.4499 BA Ouriçangas 5278º 332º 0.4499 BA Manoel Vitorino 5280º 333º 0.4493 BA Barra do Rocha 5283º 334º 0.4488 BA Mirante 5291º 335º 0.4474 BA Carinhanha 5298º 336º 0.4461 BA São José do Jacuípe 5299º 337º 0.4461 BA Ipecaetá 5304º 338º 0.4451 BA Serra do Ramalho 5305º 339º 0.4451 BA Nova Soure 5306º 340º 0.4446 BA Antas 5307º 341º 0.4445 BA Sítio do Mato 5308º 342º 0.4444 BA Macajuba 5311º 343º 0.4439 BA Iguaí 5314º 344º 0.4433 BA Itororó 5320º 345º 0.4421 BA Conceição do Coité 5328º 346º 0.4408 BA Itajuípe 5336º 347º 0.4385 BA Jucuruçu 5341º 348º 0.4380 BA Coribe 5345º 349º 0.4376 BA Riachão das Neves 5346º 350º 0.4375 BA Palmeiras 5350º 351º 0.4371 BA Mundo Novo 5351º 352º 0.4364 BA Boninal 5352º 353º 0.4364 BA Candeal 5353º 354º 0.4362 BA Araci 5354º 355º 0.4358 BA Xique-Xique 5363º 356º 0.4321 BA Casa Nova 5369º 357º 0.4312 BA Tanquinho 5371º 358º 0.4308 BA Mulungu do Morro 5372º 359º 0.4305 BA Itaquara 5373º 360º 0.4305 BA Uruçuca 5374º 361º 0.4305 BA Presidente Tancredo Neves 5375º 362º 0.4303 BA Santa Inês 5381º 363º 0.4289 BA Malhada 5388º 364º 0.4265 BA Itaguaçu da Bahia 5393º 365º 0.4248 BA Encruzilhada 5394º 366º 0.4243 BA Itagibá 5396º 367º 0.4238 BA Wenceslau Guimarães 5397º 368º 0.4235 BA Sátiro Dias 5400º 369º 0.4230 BA Tremedal 5401º 370º 0.4229 BA Várzea da Roça 5403º 371º 0.4228 BA Caraíbas 5410º 372º 0.4217 BA Ubaitaba 5415º 373º 0.4206 BA Dario Meira 5417º 374º 0.4191 BA Cândido Sales 5421º 375º 0.4185 BA Queimadas 5422º 376º 0.4171 BA Lamarão 5424º 377º 0.4150 BA Quijingue 5427º 378º 0.4148 BA Jiquiriçá 5428º 379º 0.4142 BA Camacan 5433º 380º 0.4124 BA Monte Santo 5438º 381º 0.4110 BA Ibiquera 5439º 382º 0.4109 BA Baixa Grande 5440º 383º 0.4108 BA Nova Itarana 5441º 384º 0.4103 BA Ibicuí 5442º 385º 0.4097 BA Sítio do Quinto 5444º 386º 0.4079 BA São Gabriel 5447º 387º 0.4064 BA Várzea do Poço 5448º 388º 0.4062 BA Itapitanga 5450º 389º 0.4060 BA Piraí do Norte 5451º 390º 0.4059 BA Sento Sé 5452º 391º 0.4057 BA Canudos 5455º 392º 0.4041 BA Umburanas 5459º 393º 0.4018 BA Ibirataia 5460º 394º 0.4014 BA Paratinga 5462º 395º 0.4007 BA Ibitiara 5463º 396º 0.4001 BA Cocos 5466º 397º 0.3995 BA Itamari 5468º 398º 0.3990 BA Anagé 5470º 399º 0.3988 BA Itapicuru 5472º 400º 0.3966 BA Itaju do Colônia 5474º 401º 0.3955 BA Itambé 5476º 402º 0.3936 BA Ibirapitanga 5478º 403º 0.3930 BA Novo Triunfo 5480º 404º 0.3892 BA Aurelino Leal 5483º 405º 0.3870 BA Pilão Arcado 5485º 406º 0.3855 BA Cansanção 5486º 407º 0.3846 BA Piritiba 5490º 408º 0.3831 BA Ubatã 5493º 409º 0.3816 BA Santa Luzia 5494º 410º 0.3814 BA Nova Canaã 5497º 411º 0.3792 BA Arataca 5498º 412º 0.3783 BA Morpará 5504º 413º 0.3733 BA Irajuba 5506º 414º 0.3645 BA Caatiba 5508º 415º 0.3628 BA Gongogi BA Igaporã* BA Jussara* *Município não apresentou, até a apuração pela Firjan, dados suficientes no Tribunal de Contas e nos portais de Transparência

