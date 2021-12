Fiol: grãos levam até 120 dias para chegar à Ásia

O presidente da Associação de Produtores e Irrigantes da Bahia, Júlio Cézar Busato, conta que, há 16 anos, visitou uma empresa de descaroçar algodão nos Estados Unidos para aprender mais sobre a cultura do produto.

Lá, viu que o processo de exportação durava 15 dias: o algodão era transportado por trens até um porto e seguia de navio até a Ásia.

Dez anos depois, Busato esteve na Austrália para conhecer outra algodoeira. O produto saía em contêineres e seguia de trem para o porto. Em oito dias, o algodão estava na Ásia.

Comparando as duas situações com a do oeste baiano hoje, temos uma grande diferença: o algodão daqui é colocado em carreta que percorre dois mil quilômetros até chegar a um porto cheio de problemas, como o de Santos.

O algodão baiano leva entre 90 e 120 dias para chegar à Ásia (Coreia do Sul, Indonésia e Vietnã), sujo e com os arames dos fardos quebrados.

O processo de exportação da soja e do milho não é tão diferente. Escoados pelo porto de Ilhéus, percorrem mais de mil quilômetros em rodovias com um custo enorme, além de comprometer o meio ambiente e colocar vidas humanas em risco, devido às más condições das estradas.

Busato lembra que a região oeste, respeitando as áreas de proteção permanente e as reservas legais, ainda tem cerca de 5 milhões de hectares para serem explorados, o que triplicará o número de caminhões nas estradas nos próximos anos.

"Temos a consciência de que essa história de que o Brasil será o celeiro do mundo não é totalmente verdade. Países como China e Rússia, que são o grande mercado consumidor, estão aumentando a produtividade em suas terras e expandindo a agricultura, como ocorre no Vietnã e na África", diz.

O presidente da Aiba afirma que o sucesso da agricultura no oeste ocorre em função da tecnologia adotada e do tamanho das propriedades, mas ressalta que isto não será suficiente no futuro.

Para ele, a Fiol é fundamental para escoar a produção e proporcionar o progresso do Estado da Bahia, levando os grãos e as plumas de algodão para o Porto Sul.

