Financiamentos de veículos têm queda de 19,1% em abril

A Bahia foi o estado que mais financiou veículos na região Nordeste em abril, com 15.085 unidades vendidas a crédito, queda de 19,1% em relação ao mesmo período de 2015.

Automóveis leves atingiram 10.985 unidades, baixa de 15,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, e as motos chegaram a 3.454 vendas a crédito, decréscimo de 28,8%. Esses números levam em consideração unidades novas e usadas.

O levantamento é da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do país, o Sistema Nacional de Gravames (SNG).

O Nordeste atingiu 64.805 veículos financiados no mês de abril, queda de 21,4% em relação ao mês de abril de 2015. Deste total, foram negociados 41.747 autos leves e 20.911 motocicletas.

O total de veículos financiados no Brasil no quarto mês do ano somaram 364.531 unidades.

