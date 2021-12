Financiamento especial para taxistas é prorrogado para 2016

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) prorrogou até 31 de dezembro de 2016 o prazo para contratação de financiamento para aquisição de táxis com recursos do Fundo. A vigência da linha de crédito especial iria até 31 de dezembro deste ano.

A decisão está publicada no Diário Oficial da União, que também divulga a programação de 2015 para os Depósitos Especiais do FAT, que financiam programas de geração de emprego e renda. Segundo o documento, o montante destinado a esses programas no próximo ano é de R$ 3,7 bilhões, dos quais R$ 140 milhões para o crédito especial do FAT Taxista.

