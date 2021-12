Financiamento de veículos em agosto cai 4%, diz Cetip

Os financiamentos de veículos no Brasil em agosto somaram 513.948 unidades, sendo 243.766 novos e 270.182 usados, segundo dados do Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela Cetip. O volume representa uma queda de 4% em relação a julho e retração de 12% na comparação com agosto de 2013. No acumulado do ano, foram financiados 4,085 milhões de veículos, baixa de 8% ante igual período de 2013.

"A expectativa de recuperação do ritmo de vendas financiadas de veículos após a Copa do Mundo acabou não se confirmando em agosto", disse Marcus Lavorato, gerente de relações institucionais da Unidade de Financiamentos da Cetip. "A estagnação da renda e o baixo nível de confiança do consumidor parecem ditar o rumo do mercado este ano", acrescentou.

Os dados de agosto ainda mostram que os financiamentos de automóveis leves novos apresentaram uma queda de 9% em agosto ante julho, enquanto os usados recuaram 0,2%. Porém, agosto teve dois dias úteis a menos em comparação ao mês anterior. Se considerados os valores médios por dia útil, as vendas a prazo de autos leves novos diminuíram 0,4%, enquanto os usados cresceram 9,3%.

Em agosto, o tíquete médio de financiamento por tempo de uso dos autos leves novos e usados apresentou um aumento de 2,4%, na comparação anual, e passou de R$ 24,556 mil para R$ 25,143 mil. O prazo médio se manteve praticamente estável para os automóveis leves usados. Já as unidades novas apresentaram uma queda do prazo médio de financiamento de 40 meses em agosto de 2013 para 37 meses em agosto deste em 2014.

