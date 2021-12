Fim de isenção prejudica Nordeste, afirma Fieb

Pelo menos 459 empresas instaladas nas regiões Nordeste e Norte serão afetadas pelo fim da isenção do adicional do frete pago para mercadorias importadas por via marítima, segundo dados das superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene).

Foi publicado nesta quarta-feira, 7, veto da presidente Dilma Rousseff à prorrogação da isenção até 2020. Em vigor desde 97, o benefício expira no final do ano.

Pela legislação vigente, empresas que "se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem" no Nordeste e Norte não precisam pagar até 31 de dezembro de 2015 o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), uma das fontes de recursos do Fundo da Marinha Mercante.

"O Nordeste já vem sofrendo com a crise. Sem a isenção, haverá um aumento de custo para as empresas, o que afeta a competitividade e pode gerar um desemprego ainda maior", diz Vladson Menezes, diretor executivo da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

O veto - que ainda será votado pelo Congresso - foi à isenção do adicional nos casos de navegação de longo curso, cuja alíquota é de 25% do valor do frete.

Para as alíquotas de 10% (navegação de cabotagem) e 40% (navegação fluvial e lacustre), a isenção vai até janeiro de 2017, explica o diretor executivo da Fieb. "Tais isenções se justificam pelo fato do Norte e o Nordeste apresentarem menor desenvolvimento econômico que as demais regiões do Brasil", diz trecho de nota da Confederação Nacional da Indústria (CNI), datada de julho deste ano.

Procurada, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia afirmou, por meio de assessoria, que os únicos que poderiam se pronunciar seriam o secretário Jorge Hereda e o superintendente Paulo Guimarães, que estão na Europa com o governador Rui Costa.

Favorável à prorrogação da isenção, a CNI cita que, em 2014, 76 empresas isentas realizaram um investimento de aproximadamente R$ 4,36 bilhões em diferentes cidades do Nordeste. As referidas empresas são de diversos setores da indústria de transformação (alimentos e bebidas, eletroeletrônica, componentes e autopeças, químicos, têxtil, calçados), de indústria extrativa (minerais), da infraestrutura (energia, transportes) e automotiva.

Menezes questiona ainda os motivos apresentados pelo governo para acabar com a isenção. "O governo alega que [a isenção] é incompatível com o momento do ajuste fiscal, em suma. Mas o impacto de toda a isenção no Norte e Nordeste é de mais ou menos 9% do que o fundo [da Marinha Mercante] arrecada", disse.

Conforme a CNI, entre 2007 e 2013, foram arrecadados R$ 15,7 bilhões e a isenção estimada no caso das regiões Norte e Nordeste foi de cerca de R$ 1,5 bilhão.

