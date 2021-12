Fim de ano abre 10 mil postos de trabalho temporário em Salvador

Cerca de 10 mil vagas temporárias devem ser criadas no comércio de Salvador para trabalho neste final de ano, de acordo com estimativas do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas). Já a partir deste mês de outubro, parte das empresas começa a selecionar mão-de-obra e se prepara para intensificar a procura por trabalhadores qualificados. Em todo Brasil, o número de oportunidades chegará a 123 mil, o que representa um crescimento de 7% em relação ao ano passado, segundo pesquisa feita pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário (Asserttem).

Para o período, a boa notícia é que a economia apresenta sinais de recuperação depois da crise financeira mundial. "No início do ano, as empresas nem tiveram condições de efetivar alguns temporários. Já para 2010, esperamos que pelo menos 17% se mantenha no quadro das empresas após o período de festas", comenta o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, após lembrar que o índice de pessoas contratadas em anos anteriores ao da crise chegava a 25%.

A maioria dos contratos de trabalho temporário vai de novembro a janeiro, com possibilidade de renovação por mais três meses. Quase todas as vagas são destinadas a cargos de vendedor, promotor de vendas, caixa, segurança de loja e repositor. A média salarial oscila entre R$ 500 e R$ 700, mas o valor costuma ser acrescido com comissões ou benefícios por produtividade. Para quem tem experiência nesse ramo, é a hora certa de ter renda garantida tanto no Natal como no início do ano, como é o caso de Josemília Sena Brito, 32 anos, que está desemprega há quatro meses.

Depois de quatro anos como atendente de telemarketing, Josemília foi demitida da empresa com outras 200 pessoas devido aos impactos causados pela crise financeira. Agora, espera ter a chance de voltar ao mercado de trabalho. Antes de ser efetivada no call center, ela havia atuado como temporária em lojas e supermercados, sempre como vendedora, caixa ou na recepção de clientes. "É uma boa experiência. E o segredo é gostar de trabalhar com o público", afirma. Como estratégia, Josemília começou a percorrer órgãos como o Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-obra (SIMM) e o Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia). Outra tática é entregar currículos direto em lojas dos shoppings e centros financeiros como os bairros do Comércio e a Avenida Sete de Setembro.

VAGAS – Somente no SIMM a previsão é de 3.500 vagas disponibilizadas até outubro. Já no SineBahia o número chegará a 4 mil até o final de novembro. De acordo com o coordenador de intermediação para o trabalho e seguro-desemprego da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Hildásio Pitanga, somente as grandes lojas de departamento como C&A, Renner e Riachuelo convocam cerca de dois mil profissionais todos os anos para o período que antecede o Natal.

Pitanga diz que a maioria dos empregadores faz questão de profissionais com disponibilidade de horário, na faixa etária entre 18 e 30 anos, com boa fluência na dicção e disposição para trabalhar nos finais de semana. "E tem de ser disciplinado. Não basta ter boas técnicas de vendas, pois é preciso bom relacionamento com colegas e saber se entrosar com a equipe", completa. Outra dica é evitar os desvios de fala como "pobremas" e "rezistro". A gerente do SIMM, Hildenízia Chagas, lembra ainda que muita gente perde oportunidade pela falta de postura profissional ou pelo uso constante de gírias.

Os números da Asserttem indicam que cerca de 27% das vagas em todo Brasil deverão ser ocupadas por pessoas que buscam o primeiro emprego. Como algumas oportunidades não exigem experiência, é a chance de ingressar no mercado e compreender melhor o ritmo de funcionamento das empresas. A diretora de comunicação da Assertem, Jismália de Oliveira Alves, assinala que os trabalhadores temporários têm os mesmos direitos dos demais funcionários. Isso inclui carteira assinada e recebimento propocional de 13º salário e férias, além do recolhimento do INSS que será válido para a futura aposentadoria. As únicas cláusulas trabalhistas que não valem para esse público é a multa rescisória e o aviso prévio, caso sejam desligados após o término do contrato temporário.

CENÁRIO ECONÔMICO – Jismália explica que fatores econômicos devem deixar o final de ano promissor no comércio. O primeiro aspecto é o aquecimento da economia com a política do governo de reduzir taxas de juros e impostos como o IPI. Outro item é o aumento do poder de compra dos consumidores das classes C, D e E graças a programas como o Bolsa Família. Hoje, 35 milhões de famílias recebem o benefício. Ela explica que esse aumento no poder de compra faz com o mercado de vendas amplie seu foco também para pessoas com faixa de renda inferior às da classe A e B.

Jismália garante ainda que essa retomada era esperada no comércio, pois muitas empresas tiveram de reduzir o quadro de funcionários e começam agora a recompor o número de colaboradores. Outro aspecto é o crescimento do mercado varejista da cidade devido à inauguração de novos pontos de compras. Em Salvador, bons exemplos são o recém-criado Shopping Paralela e a ampliação no número de lojas do Shopping Salvador. Em todo o Brasil, a previsão é de que 18 novos shoppings e 275 supermercados estejam de portas abertas até o fim do próximo ano.

Onde procurar emprego temporário

SIMM – http://www.setre.ba.gov.br/sinebahia/

SineBahia – www.setre.ba.gov.br/sinebahia/

Sindilojas – currículos devem ser enviados para contato@sindilojasbahia.com.br

