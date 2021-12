Fieb lança aplicativo para setor industrial

O Sistema Fieb disponibiliza gratuitamente o aplicativo Banca Fieb, que reúne informações do setor industrial. São centenas de revistas, documentos, pesquisas e relatórios produzidos periodicamente pela instituição e seus parceiros. A Banca Fieb pode ser acessada via web pelo endereço eletrônico https://www.fieb.org.br/bancafieb e tem versões para tablets e smartphones, nos sistemas iOS e Android. Com esta ferramenta, o Sistema Fieb busca dar apoio às indústrias, instituições de educação e profissionais de comunicação, provendo conteúdo completo e atualizado.

