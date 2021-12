Fieb lamenta crise mas confia na aprovação das reformas

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) abriu as portas da sua sede, nesta quarta-feira, 25, no bairro do Stiep, para comemorar o Dia da Indústria. Houve inauguração de uma exposição interativa com informações sobre o setor, o lançamento da Agenda Legislativa e do livro Indústria na Bahia, um olhar sobre sua história, do historiador Daniel Rebouças.

Mas a noite não foi só de celebração para o setor que contribui com R$ 41,1 bilhões para a economia baiana, ou 21% do PIB. A mais nova crise gerada no país com a revelação dos áudios da delação dos donos da JBS, e que colocaram no centro do furacão o governo do presidente Michel Temer (PMDB), também fizeram parte das conversas de empresários, gestores públicos e parlamentares presentes.

O presidente da Fieb, Ricardo Alban, admite que o cenário é preocupante, mas espera que a crise seja resolvida com a “parcimônia” e o “equilíbrio” que a situação exige. Aos parlamentares fez um apelo: “Não pode ser pensando o que é melhor para uma solução partidária, nem o que é melhor para a política, mas pensando o que é melhor para o país à luz de tudo que está acontecendo”, argumentou o dirigente.

Alban entende que o país já perdeu tempo demais e já não pode adiar as reformas, como a da Previdência e Trabalhista, nem impedir um novo impulso na economia. “Não temos mais o direito de fazer a Nação perder tempo. O trabalhador, a sociedade, não comportam mais o nível de desemprego que nós vivemos”.

Para o presidente da Fieb, ainda que Temer saia da Presidência, as reformas têm que ser asseguradas. “Qualquer seja o partido que esteja lá (na Presidência), todos têm plena consciência da urgência das reformas. E a base de governo que nós tinhamos (no Congresso), e continuamos a ter, é a mesma. Então, se o Congresso quiser ele faz as reformas”.

Eleições antecipadas

Ex-ministro dos governos Lula e Dilma e ex-governador da Bahia, o agora secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), Jaques Wagner, também deu um tom político à saudação que fez à classe empresarial pelo Dia da Indústria. O petista, que é contra as reformas, defendeu a saída do presidente Temer como “única forma de superar a crise institucional” e a antecipação da eleição de 2018.

Ao contrário de eleições diretas para presidente, como tem sido defendido pela oposição no Congresso, Wagner sugere que o pleito de 2018 seja antecipado. Ou seja, uma nova eleição para presidente, governador, dois terços do Senado, deputados estaduais, com mandato de cinco anos.

Wagner acha que uma eleição indireta, como prevista na Constituição, não dará “musculatura a quem sentar na cadeira conduzida pelo Congresso”. Para ele não se trata de nomes. “Há um descrédito na política e vamos colocar esse Congresso para dizer quem vai ser presidente?”, indagou ele.

adblock ativo