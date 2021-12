Fieb investe R$ 80 milhões e dá início às obras do Cimatec Industrial

Dentro de um ano, o Polo de Camaçari, na Bahia, vai contar com um moderno parque de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de fábricas-piloto, com laboratório de testes em escala industrial. As obras do Cimatec Industrial, projeto da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), tiveram nesta segunda-feira, 12, o pontapé inicial, com o lançamento da pedra fundamental do empreendimento, em solenidade com a presença do governador Rui Costa e do presidente da Fieb, Ricardo Alban. O investimento total é de R$ 80 milhões.

O megaempreendimento é composto de um complexo de 11 prédios, numa área total de quatro milhões de metros quadrados, que antes havia sido cedida pelo governo do estado para a instalação de uma fábrica da JAC Motors. O projeto da montadora chinesa, que chegou a enterrar um carro no terreno no dia do lançamento da pedra fundamental, acabou não vingando, mesmo depois de a empresa ter feito uso de incentivos fiscais.

“Estamos com uma ação na Justiça para cobrar da JAC os impostos que ela não pagou”, frisou Rui Costa, que disse acreditar que o atual projeto do Cimatec Industrial deva trazer retorno até maior para o estado. “Considero até mais importante do que se a área estivesse ocupada por uma empresa: primeiro porque deve gerar tanto ou mais empregos diretos; segundo, porque a produção de conhecimento e capacidade técnica a ser gerada pelo Cimatec Industrial vai criar condições de maior competitividade para a Bahia para que tenhamos a possibilidade de atrair outros investimentos”, disse.

Etapas

O projeto total prevê cinco etapas, a serem implantadas em até 20 anos. Na primeira fase, o Cimatec Industrial vai ocupar 50 mil metros quadrados: serão construídos os 11 prédios, que abrigarão uma unidade administrativa e dez galpões: sete para plantas-piloto e três laboratórios (construção civil, metrologia e sistemas construtivos).

Conforme explicou o diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Cimatec), Luís Breda, a unidade vai expandir, com áreas de teste em escala industrial, as atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovações hoje já realizadas pelo Senai Cimatec, na Avenida Orlando Gomes, em Salvador.

“Hoje, ainda sem um local específico para testes industriais em grande escala, já somos referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com projetos solicitados em todo o país, por empresas nacionais e até multinacionais”, contou Breda. A Shell é uma das multinacionais que desenvolvem, com o Cimatec baiano, projetos na área de robótica. Já são também atendidos pela unidade as companhias Embraer, Votorantim, CSN, Valid (que desenvolve chips para cartão de crédito), além de empresas locais, como a MFX, Perbrás e Dax Oil, entre outras.

“Tínhamos, então, um grande potencial para desenvolver esse know-how, que já nos faz referência no país, e agora vamos nos tornar únicos no país com capacidade para testes para grandes projetos industriais”, diz o presidente da Fieb, Ricardo Alban. Segundo ele, faz parte ainda do projeto implantar pistas de teste, tanto para o setor automotivo, como para o de aviação. Na fase inicial, o Cimatec vai atender a outros importantes segmentos: energia eólica, mecânica, naval e offshore, automotivo, construção civil, petroquímica, biotecnologia, indústria farmacêutica, bem como de papel e celulose e, ainda, de petróleo e gás.

