Fieb aposta no Cimatec Industrial para atrair "hub" para o estado

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), numa iniciativa conjunta com os governos estadual e federal, já está se articulando com companhias aéreas para tentar trazer para o estado um hub (central de conexões de voos) para atender à Região Nordeste, a exemplo do investimento de R$ 4 bilhões anunciado pela TAM em Fortaleza.

No Ceará, as operações do hub da TAM preveem a geração de 35 mil empregos diretos e indiretos até 2018, com impacto de R$ 9,9 bilhões na economia local. "É um investimento significativo para qualquer estado e que já está em estudo também por outras companhias aéreas, visando o crescimento da participação no mercado nordestino", afirmou o presidente da Fieb, Antonio Ricardo Alban.

A ideia é fazer com que a Bahia saia na frente dos demais estados, apresentando diferenciais que vão além dos incentivos fiscais oferecidos pelos governos.

Cimatec

Para tornar a Bahia mais competitiva para a implantação de um hub de uma concorrente da TAM um dos grandes trunfos dos empresários e autoridades locais é o projeto da Fieb, considerado audacioso pelo mercado, de construção, no Polo Industrial de Camaçari, de um centro de alta tecnologia industrial, inclusive para o setor de aviação. As obras estão previstas para ser iniciadas já no próximo mês.

Trata-se do Cimatec Industrial, que vai reunir, a princípio em uma área de 4 milhões de metros quadrados, um conglomerado industrial com laboratórios práticos e fábricas-piloto de grandes proporções. O empreendimento deve contar ainda com pista de teste multiuso para projetos de inovação tecnológica tanto para o setor automobilístico, quanto de aviação, conforme explicou Alban.

"Já temos no Brasil, sim, pistas semelhantes no ITA e na Embraer, mas com outra expertise, e este tipo diferencial na Bahia deve contribuir para atrair os investimentos das companhias aéreas para o Nordeste, em diversas áreas", disse Alban. "Até mesmo a compra de jatos na Suécia envolve custos de transferência de tecnologia, o que pode mudar com a implantação do Cimatec Industrial, com centro tecnológico e até pista própria para testes", frisa Alban.

"É uma pista que será voltada para testes e ensaios laboratoriais do setor automobilístico, mas que, com pequenas adaptações balizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), pode ser também uma pista de pouso para aeronaves, com toda a parte de ensaio, de infraestrutura para análises do setor, nos deixando totalmente aptos para que a Bahia possa ter grandes chances, no sentido de sediar um novo hub de uma transportadora aérea", explica o presidente da Fieb.

"Túnel de vento"

O projeto do Cimatec ainda prevê a implantação de um "túnel de vento", uma instalação que tem por objetivo simular para estudos o efeito do movimento de ar sobre ou ao redor de objetos sólidos. A aparelhagem pode ser usada não só pela indústria de aviação, como também pelas de construção civil e eólica.

