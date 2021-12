Fiat lidera e Gol segue como mais vendido em 2013

Com 762,95 mil veículos e 21,24% de participação, a Fiat liderou os emplacamentos de veículos e comerciais leves no ano de 2013 no Brasil, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Na sequência, vêm a Volkswagen, com 666,7 mil emplacamentos no acumulado do ano passado e 18,64% de participação, e a General Motors, com 649,7 mil emplacamentos e 18,17% de participação no resultado das vendas de automóveis e comerciais leves. Em quarto lugar, vem a Ford, com 335 mil emplacamentos, uma participação de 9,37%. Na quinta colocação, com 236,3 mil e participação de 6,61%, aparece a Renault.

Entre os modelos de automóveis, o campeão de emplacamentos durante o ano passado foi o Gol, o veículo de entrada da Volkswagen, com 255.057 unidades emplacadas em 2013. Bem atrás, vêm o Uno, da Fiat, com 184.362 emplacamentos em 2013, e o Palio, também da Fiat, com 177.014 unidades.

Já entre os comerciais leves, a Fiat tem o modelo que figura no topo do ranking, o Strada, com 122.904 emplacamentos. Na sequência, vêm a Saveiro, da Volkswagen, com 72.370 unidades emplacadas, e a Ecosport, da Ford, com 66.097 unidades vendidas.

Lançados no final de 2012, o Ônix, da GM, e o HB20, da Hyundai, entraram para a lista dos mais vendidos, em sétimo e oitavo lugares, respectivamente.

Entre as motos, no acumulado do ano, a Honda teve a maior participação (80,77%), com 1,224 milhão de emplacamentos.

