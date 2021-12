Festas de casamento criam oportunidades de negócios para quem quer empreender

O cenário econômico do país não estragou o sonho de quem deseja realizar a tradicional festa de casamento. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Eventos Sociais (Abrafesta) mostrou que os gastos com festas e cerimônias de casamento movimenta R$ 16,8 bilhões ao ano.

O IBGE diz que mais de um milhão de brasileiros oficializam cerimônias todo ano. Diversos tipos de serviço, como os de cabeleireiros, fotógrafos, músicos, mestres de cerimônias, assessores, são solicitados para atender a essa demanda. Ao todo, o evento pode reunir cerca de 38 a 42 tipos de serviço.

Depois de ficar noiva, a blogueira Marina Novaes viu no casamento uma boa oportunidade para tocar um negócio diferente. Com 115 mil seguidores no Instagram, ela dá dicas de fornecedores e fala sobre casamentos. "Eu também gerencio mais de 500 noivas por meio de grupos de WhatsApp", comenta Marina.

Feiras e eventos

Para reunir públicos e fornecedores, a empresária Daiana Teixeira realiza eventos e feiras em shoppings da capital baiana. O Vitrine das Noivas é uma feira que já acontece há quatro anos. "São 30 segmentos disponíveis no evento", comenta Daiana.

No ano passado, a feira contou com a participação de cerca três mil noivas e acompanhantes. "Elas passam a conhecer os serviços e também levam desconto porque estão participando da feira", completa Daiana. Além disso, ainda há palestras e apresentações no evento.

O Petit Expochic é outro evento da área. Ele reuniu este mês 40 expositores no cerimonial Maria Leonor.

O proprietário da loja Elizabeth Marie Noivas, Hamilton Albuquerque, é um dos fornecedores que participam de eventos e feiras. Há 25 anos ele aluga vestidos e trajes para casamentos. O empresário conta que aluga até 33 vestidos, com preços que variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil, por mês. "Dos nossos clientes, 10% moram fora da Bahia", conta Albuquerque.

Não, casamento não é tudo igual. Até porque, em Salvador, tem de todo tipo e de todos os preços. Uns podem ser alternativos, outros moderninhos. Uns podem custar R$ 80 mil, outros R$ 300 mil.

Quem deseja organizar esse tipo de festa e está com algum tipo de dúvida pode contratar os serviços de assessoria de eventos. Itamar Chagas é assessor e orienta noivas e noivos com planejamento e organização de casamentos. "A gente adequa o sonho à realidade do casal", diz Chagas. Ele conta que em média faz de quatro a seis casamentos, por mês.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

