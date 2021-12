Feriados em maio podem injetar R$ 9 bilhões na economia nacional

Um levantamento feito pelo Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), constatou que o mês de maio terá os feriados prolongados mais lucrativos em viagens, comparando com os demais até o final do ano. Serão injetados R$ 9 bilhões na economia brasileira, resultado das cerca de 4,5 milhões de viagens realizadas no período.

A principal análise foi mediante a hipótese de as folgas durarem, cada uma, quatro dias. O Dia do Trabalhador, comemorado hoje teve emenda com ontem, possibilitando viagens mais longas do que de apenas um final de semana. O de Corpus Christi será celebrado numa quinta-feira (31), havendo a possibilidade de emenda com a sexta.

Ainda segundo o estudo, maio é o mês com mais feriados escolhidos para viagens. No entanto, a folga prolongada com maior impacto econômico este ano será a de Corpus Christi. O levantamento prevê 2,4 milhões de viagens apenas para este feriado, principalmente pelo fato de cair em uma quinta-feira.

Divergências

O ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, afirma que "feriados prolongados são uma maneira de fazer com que o turista viaje mais e conheça diferentes destinos brasileiros, favorecendo a economia local. O valor que será arrecadado comprova que as datas devem ser aproveitadas para ampliar o faturamento no turismo e impactar outras áreas de comércio, como transportes e alimentação".

Estima-se que neste feriado de 1º de maio cerca de 2 milhões de pessoas tenham realizado viagens dentro do País. Com isso, aproximadamente R$ 4,5 bilhões já foram injetados na economia nestes quatro dias.

Por outro lado, enquanto o setor de turismo comemora os bons resultados, a Confederação Nacional do Comércio lamenta um prejuízo de R$ 22 bilhões no setor devido aos 16 feriados deste ano. Em 2017, segundo o órgão, o varejo no País deixou de lucrar R$ 1,5 bilhão por cada feriado, totalizando uma perda mensal de 9%.

