Fenagro celebra 31ª edição com palestras especiais

A Feira Internacional da Agropecuária (Fenagro), chega a sua 31ª edição. Este ano, o evento será realizado durante a programação da Semana da inovação, Desempenho e Empreendimento no Agro, entre os dias 26 de novembro e 1º de dezembro no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador.

A expectativa é que mais de 100 mil pessoas compareçam ao evento, que é considerado a maior feira do Norte-Nordeste do país. Além disso, a estimativa é que a movimentação financeira seja em torno de R$ 100 milhões. Durante a programação, os interessados contarão com palestras voltadas para públicos de todas as áreas do segmento agropecuário, sobre o 'Ciclo de Debates Embrapa de Pecuária', o Simpósio 'Elas no Agro' e o 'Circuito Baiano de Qualidade da Carne'.

Para o Diretor Técnico da Associação Baiana dos Criadores de Nelore (ABCN) e coordenador da Semana Idea, Luiz Sande, o diferencial desta edição é que pela primeira vez o evento oferecerá cursos e treinamentos de capacitação promovendo o aprendizado e conhecimento. "A expectativa é fazer a melhor Fenagro dos últimos anos. Esperamos que mais de 300 pessoas participem por dia da capacitação", estipulou o diretor. "Em relação ao Simpósio 'Elas no Agro', aguardamos a presença de 500 mulheres por dia. As mulheres serão as participantes mais esperadas desta edição", concluiu o coordenador da Semana Idea.

Edição especial

O objetivo da Central de Associações de Criadores da Bahia, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia – Faeb, o Senar Bahia, o Governo do Estado, o Sebrae, a Embrapa, a Associação Baiana dos Criadores de Nelore – ABCN, a Akhadu Tecnologia Rural e outras entidades, é que a edição 2018 seja especial, pois marca os 40 anos do Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador.

Durante os dias da feira, também será realizada a palestra referente ao 'Ciclo de Debates Embrapa de Pecuária', ministrada por profissionais de universidades, iniciativas privadas, além do Senar Bahia, Sebrae e Secretaria da Agricultura e Pecuária da Bahia (Seagri) nos dia 26 e 27 de novembro. Serão debatidos os temas Sanidade Animal; Pastagens; Reprodução Animal; Gestão e Economia no Agro; e Pecuária de Precisão Inovação e Tecnologias Mobile. Cada tema terá um debatedor da Embrapa.

Já o 'Simpósio Elas no Agro' contará com a participação da vice-presidente da Faeb, Carminha Missio e vai abordar temas como a experiencia de vidas das produtoras rurais e das profissionais em Agro. O objetivo é promover uma troca de experiencias entre mulheres do ramo e incentivar o empoderamento e a atuação de mais mulheres nos empreendimentos rurais.

O 'Circuito Bainao de Qualidade da Carne' haverá palestras referentes a expansão desta cadeia produtiva. A finalidade do evento é encorajar a criação do segmento Crane Gouemet de Nelore. Os interessados ainda aprenderão a produzir, beneficiar e experimentar carne gourmet alto padrão e com sabor diferenciado.

*Sob supervisão da editora Lhays Feliciano

