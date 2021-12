Fenagro 2014 apresenta seis mil animais

A Fenagro 2014 foi aberta oficialmente ontem, dia 30, e segue até domingo, 7, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, com expectativa de movimentação de R$ 100 milhões em negócios. Seis mil animais serão expostos no evento, que deverá atrair mais de 300 mil pessoas durante os nove dias de exposição.



O evento acontece no momento em que parece ter chegado ao fim o período de cinco anos de seca que atingiu em cheio a produção agrícola da Bahia e que dizimou mais de um milhão de cabeças do rebanho baiano.



O secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), Jairo Carneiro, anunciou que durante o evento serão assinados termos de cooperação com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para implantação de cerca de 200 estações de pluviometria.

Clima



Estes equipamentos vão oferecer condições de obter previsão das tendências do clima e das chuvas, segundo o secretário. Disse ainda que as informações vão permitir a tomada de decisões sobre políticas públicas e orientar os produtores rurais para fenômenos que estejam por vir.



Mas, para Marcos Mariani, presidente da Associação Baiana dos Criadores de Nelore (ABCN), realizadora da Fenagro, a questão climática é muito preocupante porque seus efeitos não vão acabar.



"A partir de nossas viagens pelo país inteiro, vemos que a situação climática vem se agravando, com o desmatamento, e o quanto faz falta a proteção às nascentes e às matas ciliares", disse.



Mariani admite que os criadores de gado são os maiores responsáveis pelo desmatamento das suas propriedades, para aumento de pasto e de rebanho. Mas acredita que o segmento está mudando porque os produtores rurais estão a cada dia vivenciando mais estas situações.



"Os cientistas conseguiram provar que há uma relação direta entre a manutenção das florestas, das matas ciliares e a garantia de um clima melhor e preservação da água", disse Mariani.



Ele defende maior engajamento do setor na preservação do meio ambiente, não tanto pessoalmente como entidade de classe. Mas também como integrantes do setor produtivo, que é um dos primeiros a sofrer com os desequilíbrios do clima.



Nelore



Para fazer frente às necessidade atuais, Mariani defende a busca pelo fomento para desenvolver animais mais adequados ao campo, por meio da valorização de características associadas à rusticidade do nelore.



"Existem diversas entidades de pesquisa que trabalham com melhoramento e publicam sumários nos quais são divulgados os touros que têm a melhor prole, que se destacam em adaptação às pastagens, ao regime de campo", informou.



O nelore, da raça zebuína, é bem distribuído na Bahia, com grandes criadores no Recôncavo, em Feira de Santana, no oeste do estado e no sul baiano.



Cerca de 80% do rebanho brasileiro tem sangue nelore. É uma raça rústica, adaptável ao ambiente e que resiste bem ao estresse do calor e pouca oferta de água.

