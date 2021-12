Fenabrave: Vendas de carros crescem 29% em abril

As vendas de autos e comerciais leves somaram 316.705 unidades em abril, uma alta de 29,37% sobre os 244.801 veículos vendidos em igual mês do ano passado e um avanço de 18,03% ante o total de 268.324 unidades comercializados em março, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 02, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). As vendas do mês passado vieram acima do total de 300 mil unidades estimado para o período pela MB Associados para a Fenabrave.

No acumulado de 2013 foram comercializadas 1,104 milhão de unidades de autos e comerciais leves, o que indica alta de 8,55% sobre o acumulado de janeiro a abril de 2012, quando foram emplacados 1,017 milhão de veículos.

As vendas de caminhões e ônibus atingiram 17.045 unidades no período, alta de 29,44% em relação a abril de 2012 e aumento de 17,56% sobre março. No acumulado de 2013, as vendas desses veículos subiram 8,19%, para 59.832 unidades ante as 58.740 unidades de igual período de 2012.

É a primeira vez em 2013 que as vendas totais acumuladas desses veículos superam o acumulado das vendas de igual período de 2012. No ano passado, os emplacamentos nos primeiros meses de caminhões em ônibus foram grandes, por conta dos estoques de veículos com motorização Euro 3 de padrão de emissões, mais baratos que os atuais Euro 5.

Incluindo motocicletas, implementos rodoviários, máquinas agrícolas e outros veículos emplacados, o total comercializado em abril de 2013 chegou a 489.730 unidades, avanço de 22% sobre as 401.458 unidades de abril de 2012 e alta de 8,27% sobre os 421.187 veículos de março.

No acumulado de 2013 os emplacamentos totais de veículos somaram 1,71 milhão de unidades, 0,82% superior aos 1,696 milhão de unidades de igual período de 2012. Assim como em caminhões e ônibus, é a primeira vez em 2013 que os emplacamentos totais acumulados de veículos superam os de iguais períodos de 2012.

