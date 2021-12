Fenabrave apura 1ª queda no acumulado anual de vendas

As vendas de autos e comerciais leves somaram 312.722 unidades em agosto, queda de 22,87% sobre as 405.468 unidades emplacadas em igual mês do ano passado, quando houve recorde do setor. Os emplacamentos no mês passado foram 3,46% inferiores ao total de 323.928 veículos em julho, informou a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) na noite desta segunda-feira, 2.

Nos primeiros oito meses, foram comercializados 2,344 milhões de unidades de autos e comerciais leves, queda de 1,87% sobre o acumulado de janeiro a agosto de 2012, quando haviam sido emplacados 2,389 milhões de veículos. Com o resultado, pela primeira vez no acumulado do ano, o setor automotivo registrou um recuo ante igual período do ano anterior.

Em nota, o presidente da Fenabrave, Flavio Meneghetti, lembrou que a média diária de vendas de automóveis e comerciais leves foi superior em agosto ante julho em 0,93%, com 14.215 unidades, ante 14.084 unidades, respectivamente. "Julho teve um dia útil a mais que o mês de agosto (23 e 22 dias, respectivamente). Esta diferença refletiu no resultado final do mês, pois, se os períodos fossem equivalentes, o fechamento seria ligeiramente positivo no comparativo", informou.

A Fenabrave manteve as projeções para o ano. Para automóveis e comerciais leves, a previsão é chegar, ao final de 2013, com aumento de 1,03%.

Em agosto, as vendas de caminhões e ônibus atingiram 16.485 unidades, queda de 10,26% sobre julho e alta de 13,07% ante agosto de 2012. Nos primeiros oito meses, as vendas desses veículos atingiram 126.022 unidades, alta de 12,78% sobre as 111.742 unidades de igual período de 2012.

Se forem somados motocicletas, implementos rodoviários, máquinas agrícolas e outros veículos emplacados, o total de veículos vendidos no mês passado chegou a 481.239 unidades, queda de 3,55% sobre as 498.944 unidades em julho e recuo de 17,14% sobre os 580.789 veículos em agosto de 2012.

De janeiro a agosto, os emplacamentos totais somaram 3,64 milhões de unidades, ou 3,29% menos que os 3,76 milhões de unidades dos primeiros oito meses do ano passado.

adblock ativo