Felippo Rota: 'Dá para fazer negócio no Brasil'

Insatisfeito com a experiência dos supermercados no Brasil, o empresário italiano radicado na Bahia Felippo Rota decidiu investir em um projeto de varejo que oferecesse ao consumidor a experiência de encontrar produtos italianos de qualidade, muitas vezes nunca antes importados ao Brasil, mais adequados aos hábitos locais e com preços mais acessíveis. Com investimento de R$ 4 milhões e inaugurada na última semana, a Fellini Panetteria contém quase 600 produtos da Itália, de cerca de 35 fornecedores diferentes, muitos deles feitos artesanalmente por empresas familiares. Nesta entrevista, da série com empresários da Bahia, Rota fala sobre a experiência de criar oportunidades de negócios em meio a uma recessão.

Vocês têm um perfil parecido com outra rede que é muito consolidada no mercado baiano, que é a Perini. Qual é a estratégia para se diferenciar dentro desse contexto em que já há um concorrente muito presente?

A estratégia é pensar na nossa empresa e criar um conceito um pouco diferente. É um supermercado, mas é um supermercado diferente. Eu comecei esse negócio a partir da falta de sabor que eu percebia nos supermercados daqui. Eu sou italiano, fui criado na Itália, vivi lá até os 22 anos. E sentia falta de muitas coisas que sabia que podiam entrar no dia a dia do baiana. Sem muito focar no que já tem aqui, a gente quer proporcionar alguma coisa que ainda não existe. A gente tem de 35 a 40 fornecedores italianos, compramos diretamente deles. Não há nenhum intermediário. A gente vende coisas que são inéditas no Brasil. O perfil de empresas e fornecedores que escolhi para abranger nosso negócio são empresas familiares, que usam técnicas artesanais, e nunca vieram para o país. Respeito muito todo mundo, mas penso mais no meu negócio do que na concorrência.

O senhor disse que não gostava da experiência de fazer supermercado aqui. Qual é o principal problema?

Faltava a pequena coisa, faltava a alma do negócio, faltava o sabor, a miudeza. Faltava aquela coisinha que você só acha em um lugar. O fato de eu ir em um lugar e ver apenas as opções A, B, C e D, e sair dali e ir para outro lugar para achar A, B e C de novo me deixava insatisfeito. Eu queria um mix, queria coisas diferentes. A Itália é um lugar em que a cada 20 km você tem uma tradição culinária diferente. Eu estranhava não ver nada de diferente. Queria também que fosse até um meio ambiente mais cuidadoso nos detalhes. Acho que esse é um supermercado com um conceito mais europeu. É um supermercado brasileiro, mas com um conceito mais europeu. Na Europa o supermercado é um lugar em que a cultura entra mais do que no Brasil. A impressão que eu sempre tive é que no Brasil, pelo menos em Salvador, o supermercado é um lugar mais de compra agressiva, de fazer negócio, de achar a comida mais barata e comparar preços. A gente dá atenção ao preço, lógico, porque faz parte de qualquer negócio, mas o que eu tentei foi trazer um pouco do conceito cultural, de valor agregado, que passa pela parte de atendimento, pela parte de mix, para que o consumidor vivesse uma experiência muito maior do que a simples comparação de preço.

O momento pelo qual a economia está passando é diferente do último ano, período em que sua empresa estava em estágio de planejamento. O governo acabou de aprovar uma medida provisória que vai aumentar o peso dos impostos na exportação. Qual o impacto disso nos negócios da Fellini Panetteria?

A gente sabe que é essa a carga tributária que existe no Brasil. Trabalhamos no Brasil, a gente encara. O dólar subiu muito e arrastou o Euro para cima também. Devido a isso, tirei alguns fornecedores, porque saíram daquela zona de conforto de qualidade de preço, que é o que a gente quer proporcionar aqui dentro. O mercado todo de importados vai sofrer da mesma maneira que a gente. Então, acredito que a gente vai continuar procurando os melhores fornecedores, em nível de qualidade e de preço, e vai continuar com os fornecedores que a gente tem e que são bons. Temos parâmetros legais que se adaptam bem ao mercado. A pior tragédia que pode acontecer lá na frente é ter que cortar alguma coisa, mas a gente tem uma produção própria muito boa, a gente pode focar mais em perecíveis. E também não acho que a situação esteja tão grave como às vezes a mídia quer mostrar. Dá para fazer negócio no Brasil, tem um público muito bacana. O fato de falar de imposto, acho que é até um pouco uma mania latina, eu sou latino, então posso falar. O povo latino gosta de se auto frustrar um pouco. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você vê que a carga tributária para a importação é muito alta, talvez até muito maior do que no Brasil. .

Nas ofertas de postos de trabalho que vocês anunciaram havia a informação de que o salário oferecido na empresa é 20% mais alto do que se paga no mercado. Isso é uma estratégia de produtividade de vocês? Por que tomaram a decisão de oferecer esse chamativo?

Ao desejar o melhor atendimento, a gente precisa ter as melhores pessoas. Acredito que a empresa seja feita, antes de mais nada, de pessoas. E a gente precisa retribuir, oferecer alguma coisa a mais para alguém que a gente identifique como o melhor. Oferecemos condições de trabalho melhores realmente, e o que agente mais quer é que todo mundo cresça junto com a empresa. Costumo dizer a todo mundo aqui dentro que a gente não tem que esperar a oportunidade chegar, é preciso procurar a oportunidade. A gente tem aqui meninos muito bons, a gente não tem do que reclamar de ninguém. Era até um dos lados que considerávamos mais crítico. Se costuma dizer que a mão de obra aqui é difícil, complicada, mas acho que tudo é questão de escolha, e questão de atitude. Tem muito empresário ruim, e tem muito funcionário ruim. Tem muito funcionário bom e a gente tenta ser um empresário bom. Ao se esforçar para ser um empresário bom, a gente pode ter a ambição de ter ótimos funcionários.

Então o senhor vai na contramão de empresários que defendem a flexibilização das leis trabalhistas atuais e que geralmente reclamam do custo da mão de obra e dos encargos trabalhistas das empresas?

Eu respeito muito qualquer lei. Eu venho de um país, que é a Itália, que já passou por isso, não por ser melhor ou pior, mas simplesmente pelo caminho histórico da Europa. Já sei que é um caminho evolutivo positivo e que está acontecendo, que os direitos dos trabalhadores vão melhorando a cada dia. É isso que a gente presa. Vejo que o custo do trabalho aqui no Brasil, a partir do momento que você consiga treinar e cuidar bem de um funcionário, é um custo que qualquer empresário pode encarar, sim, e ter ótimos resultados. Então, não vejo nenhum problema com isso.

O setor de alimentação está sendo muito afetado pela crise econômica. A inflação dos alimentos está bem alta, o que também torna mai cara a alimentação fora de casa, também um setor que sua empresa investe. O perfil econômico alvo do seu negócio também está sendo afetado pela crise econômica?

Provavelmente, sim, mas a gente não é só mais um varejo alimentício. Na verdade, o que a gente proporciona nesse momento é uma oportunidade para o nosso público. Você pode montar seu jantar dentro de casa com as opções de mix que a gente tem, pode proporcionar uma noitada muito mais legal do que ir em um restaurante. Com um custo benefício infinitamente maior. O que a gente oferece em um momento de crise é uma oportunidade, não uma despesa maior. No momento de crise, em que se pensa duas vezes em encarar uma despesa, em uma saída um pouco mais onerosa, acho que o mix que a gente proporciona é uma oportunidade para alguém escolher ficar em casa. Muita gente, por exemplo, investiu no mercado imobiliário nos últimos anos, muita gente da classe média alta vive em lugares melhores do que vivia há dez anos. Então têm mais possibilidade de convidar amigos para sua casa. A cultura italiana vive disso, de desfrutar o próprio lar com a coisa mais simples e mais básica que o ser humano gosta de fazer, que é comer e beber bem. Com responsabilidade, fazendo da mesa um convívio. Porque na mesa se comemora qualquer coisa. Esse é o objetivo da gente, trazer qualidade de preço na mesa das pessoas, no dia a dia das pessoas. A crise é uma oportunidade.

Quais são os principais desafios desse perfil do varejo a longo prazo?

A gente está na região do Brasil que tendencialmente vai ter o maior crescimento nos próximos anos. É a região que mais teve crescimento nos últimos anos. Enxergando as coisas de longe, como eu acho que é melhor, quanto mais longe você olha, mais você enxerga. Eu não acho que vale muito a pena olhar detalhes de um momento difícil. Acho que a gente tem que se afastar da realidade que a gente vive no dia a dia e tentar enxergar qual caminho a gente quer tomar. O Brasil é um país em que dá para fazer negócios, que está passando por um momento de ajuste, teve de estrutura política mesmo, mas acho que a gente está instalado na região certa do Brasil. A gente não tem duvidas de que vai crescer, não é por estar em um momento de crise que o país está afetado de forma geral. A gente vem de anos de muito crescimento. A gente tem que olhar para a frente e entender que, como um todo, o Brasil é muito rico e tem um futuro muito promissor. E tem muito espaço para qualquer tipo de negócio que seja bem feito. Acho que não dá para se queixar quando as coisas não são bem feitas. Tem que encarar, tem que trabalhar muito. Todo mundo que trabalhou muito no Brasil sempre se deu bem, até em tempos muito mais difíceis do que hoje. Não tenho medo da crise, tenho vontade de encarar o desafio.

adblock ativo