Feirão para servidor público disponibiliza 200 imóveis

Servidores públicos em busca da casa própria terão a partir de desta sexta-feira, 18, até domingo, 20, mais de 200 ofertas no 5º Feirão Imobiliário do Funcionário Público, realizado na Mega Store Consil, na Avenida Paralela.

Os imóveis têm preços a partir de R$ 110 mil e podem chegar a R$ 350 mil, em bairros de Salvador como Brotas, Paralela, Estrada Velha do Aeroporto e a região de Alphaville. É possível encontrar opções de um, dois e três quartos, todos prontos para morar, de acordo com a organização.

Segundo o coordenador do feirão, César Mesquista, durante todo o feirão são esperados a visita de mais de 5 mil pessoas. No total, a expectativa é de movimentar R$ 50 milhões em contratos fechados. "O evento é voltado para o funcionalismo público em geral, de todas as esferas, municipais, estaduais e federais, concursados ou não. É para todo o funcionalismo público do estado da Bahia. Já tivemos quatro edições, esta é a quinta. Todas as edições foram um sucesso".

Condições

Ao fechar o negócio, o feirão também promete desconto total do ITIV (Transmissão Inter Vivos) para os servidores, o que corresponde a 3% do valor total do imóvel e é obrigatório na transação comercial.

Entre as condições estão o financiamento de até 80% do valor total do imóvel através da Caixa Econômica Federal. Nestes casos, o perfil de crédito dos servidores é analisado pelo banco antes de definir os detalhes do financiamento, como o valor da entrada.

"Aqui eles vão encontrar os melhores preços do mercado, além de ter a Caixa Econômica para analisar e financiar até 80% do imóvel, Isso é um grande diferencial", diz César Mesquista.

Para conferir as ofertas, o servidor municipal, estadual ou federal precisa levar os documentos pessoais, como a identidade, o CPF e os últimos três contracheques. O horário de atendimento é das 9 horas da manhãs às 9 horas da noite.



"Esse feirão é uma iniciativa pública-privada que tem o apoio da prefeitura de Salvador através do programa de valorização do servidor, da Caixa Econômica e da construtora Consil, além de órgãos e repartições que deram apoio", afirma o coordenador do evento.

adblock ativo