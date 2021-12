Feirão oferece veículos novos de R$ 30 mil a R$ 249 mil neste fim de semana

Com a meta de comercializar 900 veículos novos em apenas três dias, o Combate das Marcas realiza sua 16ª edição em Salvador. O evento acontece de 15 a 17 de dezembro, no Shopping Bela Vista, e pretende aproveitar o período de pagamento do 13º salário e a injeção de mais de R$ 200 bilhões na economia nacional. O funcionamento é das 9 às 19h (sexta e sábado), e das 9 às 17h (domingo).

A expectativa é que cerca de oito mil pessoas participem do evento, que será realizado na área coberta ao lado do Kart do shopping. No local, o consumidor vai encontrar as principais marcas de carro do mundo, com preços que variam de R$ 30 mil a R$ 249 mil.

Segundo informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículo Automotores (Fenabrave), o mês de novembro registrou um aumento de 14,6% na venda de carros em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o crescimento nas vendas é de 9,8%. O resultado da pesquisa indica que o setor automotivo brasileiro deve ter o primeiro ano de alta desde 2012.

Facilidades

Os compradores podem utilizar o carro usado como entrada. Já quem optar pelo financiamento do veículo, pode realizar o processo com taxas acessíveis e por meio de parcelamento.

Em todas as quinze edições, realizadas nos último cinco anos, o Combate movimentou em torno de R$ 900 milhões em negócios. Foram vendidos 13,2 mil veículos neste período.

