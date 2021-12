Feirão oferece crédito a juros baixos para pequenos e micros

Os micro e pequenos empresários do comércio de Salvador poderão ter acesso a capital de giro com uma taxa de utilização de 0,5% ao mês, quando normalmente se cobra 2%, o que representa uma redução de 75%. Esta é uma das condições oferecidas do Feirão MPE, no dia 26 deste mês, na Casa do Comércio.

Além da oferta de capital de giro, os empreendedores terão a possibilidade de adquirir linhas de crédito para investimentos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que oferece juros abaixo dos de mercado. E tudo com a promessa de liberação em até 15 dias.



Os organizadores do evento esperam movimentar no período aproximadamente R$ 100 milhões.



"O objetivo deste evento é facilitar o acesso dos micro e pequenos empresários do comércio ao crédito no período de preparação para os festejos de final de ano, que são uma época muito importante para a atividade", detalha a gerente de desenvolvimento territorial do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Yêda Maria Brito, coordenadora do fórum.



Ela explica que qualquer micro ou pequena empresa poderá participar, desde que se credencie previamente. O credenciamento vai acontecer hoje na Casa do Comércio e na sede do Sebrae e no dia 20, na sede da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL) e na Casa do Comércio.



Momento propício



Para o presidente da FCDL, Antoine Tawil, a oferta de crédito surgiu em boa hora. "Os números do comércio estão bem menores este ano, o que deixou muitos em dificuldade para queimar o estoque antigo e, consequentemente, sem recursos para capital de giro", explicou.



Com os recursos oferecidos pelo BNB, ele acredita que o varejo terá condições de negociar melhor as compras para atender ao movimento do final deste ano.

