Feirão movimenta setor de carros seminovos

Quem pretende comprar um veículo seminovo neste final de semana, uma boa opção é visitar o Feirão Auto Verão, que acontece até domingo, 31, no estacionamento do Shopping Bela Vista (ao lado do Kart).

O evento conta com a presença das principais revendas de usados de Salvador. Ao todo, são mais de 1.000 veículos à disposição do consumidor com descontos de até R$ 5 mil e condições diferenciadas de financiamento.

O feirão é promovido pela Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba) e tem o apoio do Santander Financiamentos. A empresa oferece financiamento com taxas de juros a partir de 0,99% ao mês. A previsão do organizadores do evento é de que o feirão movimente cerca de R$ 4 milhões.

De acordo com a Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do país, foram financiado na Bahia no ano passado 224.616 unidades.

O número representou queda de 17,7% em relação a 2014. Em todo o Brasil, somente em dezembro passado, foram financiadas 465.520 veículos entre autos leves, motos, pesados e outros.

