Feirão imobiliário tem descontos de até R$ 65,5 mil

Mais de 60 apartamentos foram vendidos para servidores públicos no primeiro dia do 5º Feirão Imobiliário do Funcionário Público, que começou nesta sexta-feira, 18, e vai até domingo, 20, na Mega Store Consil, na Avenida Paralela.

Ao todo, são ofertados mais de 200 apartamentos com condições especiais para servidores públicos das esferas municipal, estadual e federal. Os preços vão de R$ 110 mil a R$ 350 mil, em bairros como Paralela, Estrada Velha do Aeroporto e a região do Alphaville, todos prontos para morar.

Os financiamentos são direcionados a famílias com renda acima de R$ 3 mil. Das 60 unidades vendidas no primeiro dia do evento, a maioria possui dois quartos e varia entre R$ 150 mil a R$ 250 mil.

Servidora da Secretaria de Saúde do estado, Ana Lúcia Bonfim realizou no feirão o sonho da casa própria ao fechar o financiamento de um imóvel de R$ 110 mil. "Estou morando de aluguel há muitos anos. Queria um apartamento de dois quartos, mas a minha renda não permite. Mas fiquei satisfeita, saio daqui feliz", disse a servidora.



Assim como Ana Lúcia, antes de conferir as ofertas, os servidores passam por uma avaliação de crédito que analisa a renda familiar e as opções que cabem no bolso, como o percentual de financiamento e os valores das prestações. É possível financiar até 80% do imóvel em até 420 parcelas, ou 35 anos.

Condições

Segundo a organização do evento, ir ao feirão dá a possibilidade de aproveitar descontos não disponíveis normalmente no mercado. Um apartamento ao lado do Alphaville, de três quartos, vendido anteriormente por R$ 380 mil, está sendo ofertado por R$ 314.500.

Outra oferta é uma unidade do Fórmula Residencial Cielo, na região da Avenida Paralela, de R$ 200 mil por R$ 157.250. Além do desconto, a Consil anuncia isenção do ITIV (Transmissão Inter Vivos) que corresponde a 3% do valor total do imóvel e é obrigatório na compra de imóveis.

Em busca de seu segundo imóvel, a servidora da prefeitura de Lauro de Freitas, Thaiane Tavares, foi ao feirão com a expectativa de um apartamento mais espaçoso do que o atual, com três quartos, e que custe aproximadamente R$ 180 mil.

"Estou fazendo a comparação das prestações de dois e três quartos. Pretendo ter filhos, meu planejamento para comprar um apartamento é pensando no futuro", diz Thaiane. Para ela, o ideal na hora de fechar o contrato é que a prestação caiba no orçamento, mesmo que o tempo de financiamento precise ser maior.

Mesmo com os descontos, a funcionário da UFRB, Lorena Silva, considerou os preços divulgados no feirão acima do esperado. Ela lamenta a mudança de regras para o financiamento de imóveis usados, que determina que apenas 50% do total seja financiado.

No feirão, só estão disponíveis imóveis novos. "Estou achando caro porque tem apartamentos de até R$ 200 mil que a localização e a metragem do imóvel não condizem com o valor. O ideal seria financiar um usado", afirma a servidora.

