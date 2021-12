Feirão imobiliário tem apartamentos de até R$ 325 mil

O já tradicional Feirão Imobiliário do Funcionário Público acontece nesta primeira semana de novembro, entre os dias 4 e 6, na avenida Paralela, ao lado da McDonald's de Alphaville. Em sua 6ª edição o evento promete centenas de imóveis de 2 e 3 quartos com preços entre R$155 mil e R$ 325 mil.

De acordo com a organização todas as unidades estão prontas para morar e estão localizadas em diversos bairros de Salvador, a exemplo de Brotas, Paralela, Estrada Velha do Aeroporto e região de Alphaville. Os interessados devem levar RG, CPF, comprovante de residência e os últimos três contracheques.

O evento para os servidores (estaduais, municipais e federais) oferece condições especiais e facilidades, como a entrada no valor do imóvel de forma reduzida. Outros benefícios são a possibilidade de usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de financiar até 90% do valor do empreendimento pela Caixa Econômica Federal, que estará no local fazendo simulações de financiamento e análise de crédito.

6º Feirão Imobiliário do Funcionário Público

Local: Avenida Paralela (Ao lado da McDonald's de Alphaville) Data: 4, 5 e 6 de novembro (Sexta, Sábado e Domingo) Horário: 8h às 20h Mais informações: (71) 3535-0010 ou no site O evento terá estacionamento no local.

