Feirão Imobiliário oferta descontos para servidores públicos

Os servidores públicos municipais, estaduais, federais, além de contratados pela Reda e outros com cargos comissionados, terão oportunidade de realizar o sonho da compra do primeiro imóvel no Feirão Imobiliário do Servidor Público, que acontecerá de 18 a 20 deste mês, em Salvador.

Os imóveis serão apresentados na Mega Store Consil, na Avenida Paralela, que contará com três apartamentos decorados. No feirão, agentes da Caixa e da Conder farão plantão para analisar o crédito dos servidores.

Os interessados contarão com brindes e descontos, isenção de impostos e outros benefícios ofertados pela construtora Consil. Para ter acesso, é necessário comprovar renda mínima familiar de R$ 2,8 mil, levar RG, CPF, comprovante de endereço e os três últimos contracheques.

