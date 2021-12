Feirão do Nome Limpo chega ao interior

Consumidores inadimplentes terão mais chances este ano de limpar o nome e realizar conciliações judiciais com a realização de feirões em Salvador e cidades do interior da Bahia.

A FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia) e o TJ BA (Tribunal de Justiça da Bahia) renovaram a parceria feita no ano passado e irão realizar o Feirão do Nome Limpo e o TJ Concilia. Pela primeira vez, além de Salvador, os eventos serão realizados em Feira de Santa e Vitória da Conquista, a partir de setembro.

O TJ Concilia e o Feirão do Nome Limpo estão previstos para os dias 23 a 25 de setembro, em Vitória da Conquista; 21 a 23 de outubro, em Feira de Santana; e 23 a 27 de novembro, em Salvador, durante a Semana Nacional de Conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.

Os locais de realização ainda não foram confirmados. Em Salvador, há negociações com a Arena Fonte Nova. As empresas participantes ainda não foram divulgadas.

No TJ Concilia, o tribunal promove o encontro das partes envolvidas em ações judiciais que tramitam nos Juizados Especiais, em busca da conciliação. Na quinta edição, o Feirão do Nome Limpo reúne empresas e clientes inadimplentes que desejam regularizar a sua situação e limpar o nome.

Esforços para retirar consumidores de cadastros negativos são bem vindos para os lojistas, especialmente em um contexto de crescimento de 4,47% na inadimplência do país, somente em junho, segundo dados do SPC Brasil. O aumento ocorreu em todas as regiões, exceto no Nordeste, que recuou 0,55% em relação a junho. A estimativa é que 57 milhões de consumidores estejam inadimplentes no país.

Para o presidente da FCDL-BA, Antoine Tawil, o período anterior ao Natal é o melhor momento para promover ações que regularizem a situação dos consumidores antes das compras do Natal.

"Este ano mais uma vez estamos nos empenhando em trazer para o evento grandes bancos e financeiras, e os fornecedores de energia e água para poder, mais uma vez, ajudar o comércio em vésperas de dezembro. É preciso devolver essas pessoas em situação de inadimplência ao mercado", afirma Tawil.

Interiorização

A decisão e realizar o Feirão do Nome Limpo nas cidades do interior é para acompanhar a interiorização do TJ Concilia, um evento reconhecido nacionalmente por seus resultados pelo Conselho Nacional de Justiça, afirma o presidente da FCDL.

"A ideia é interiorizar mesmo. O primeiro desafio foi convencer as CDLs do interior a aderirem ao projeto. O nosso compromisso é de estar junto com eles. No primeiro ano, nós vamos levar a equipe de Salvador, tanto da FCDL quanto do TJ para que eles tenham certeza do sucesso do evento. Daí para a frente essas cidades terão a capacidade de realizar eventos sem a nossa presença", diz Tawil.

adblock ativo