Feirão do Imposto segue até o dia 21

A sexta edição baiana do Feirão do Imposto (14ª edição nacional) segue até o dia 21 (sábado), com ações em várias partes da cidade, onde os consumidores poderão adquirir serviços e produtos isentos de carga tributária.

Promovido pela Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE Bahia), teve início neste domingo, 15, com venda de cinco mil litros de gasolina com desconto de 56% (3% a mais que em 2015), no posto Gameleira, na Avenida Suburbana.

O presidente da AJE, João Pedro Bahiana, explicou que este ano as atividades serão ampliadas. De 16 a 20 de maio acontecerá venda e exposição de produtos e serviços em lojas, restaurantes, academias, cursos de idiomas, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e lanchonetes, com descontos que variam de 16% a 36%.

João Pedro Bahiana disse que o objetivo é conscientizar a população baiana sobre a elevada carga tributária praticada no país. O evento ocorre em cerca de 100 cidades brasileiras, é idealizado pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje) e promovido no estado pela AJE Bahia.

Cesta básica

Nos quatro primeiros meses deste ano, os consumidores do país já pagaram mais de R$ 700 bilhões em impostos, afirmou o presidente da AJE Bahia. Ele acrescentou que, além do alto valor dos tributos, que onera tanto o consumidor como o empresário.



A edição deste ano vai priorizar a conscientização em relação à ausência de retorno adequado dos tributos que pagos pela sociedade em forma de serviços básicos essenciais, como saúde, segurança e educação.



Programação:

16 a 20 de maio - Venda e exposição de produtos e serviços em lojas, restaurantes, academias, cursos de idiomas, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e lanchonetes

21 de maio - Venda de 500 cestas básicas com desconto - Supermercado Redemix (Paripe)

