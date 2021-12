Feirão digital é realizado em shoppings de Salvador

Começou nesta sexta, 22, e segue até domingo, 24, o feirão realizado pela Seja Digital. O objetivo é facilitar o acesso da população aos equipamentos que possibilitam que televisores antigos recebam o sinal digital.

No evento, além de encontrar aparelhos de televisão digital e conversores a preços mais acessíveis, a população poderá tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de TV com os promotores da Seja Digital e realizar o agendamento para retirada do kit gratuito, distribuído às famílias inscritas em programas sociais do governo federal. O evento acontecerá nos shoppings Piedade e Salvador Norte Shopping.

Em Salvador e em outros 19 municípios da região, o sinal analógico de TV será desligado na próxima quarta-feira, e após essa data só será possível assistir à programação da TV aberta por meio do sinal digital.

Para estar preparado antes da data-limite, é importante verificar se a antena já é digital e se o aparelho de televisão precisa de um conversor externo, aparelho que transforma o sinal digital em analógico e permite que a TV continue transmitindo a programação.

Se o aparelho for uma televisão de tubo, será necessário instalar um conversor de sinal. Se o televisor for de tela fina e não tiver o conversor embutido, também precisará de um conversor de sinal. Para ter certeza se o televisor já tem o conversor embutido, é preciso consultar o manual do fabricante. Para maiores informações, ligar para a central 147.

