Feirão de veículos traz vantagens para compra de seminovos

Aprovação de crédito na hora, após consulta, planos de financiamento em até 60 parcelas fixas (cinco anos) e o carro ainda sai da loja com tanque cheio e a documentação totalmente paga e com transferência grátis. Essas são algumas das vantagens do 2º Feirão de Veículos Classiautos A TARDE. O evento, que acontece no estacionamento da Itaipava Arena Fonte Nova (acesso pelo do Dique do Tororó), segue até domingo, 13.

Neste sábado, 12, o evento acontece das 8h até as 20h. No domingo, funcionará das 8h até as 18 horas. Os consumidores não pagam para estacionar na Arena Fonte Nova e o acesso ao local do feirão também é gratuito.

Em sua segunda edição, o Feirão Classiautos A TARDE disponibilizou cerca de mil veículos seminovos, de 16 lojas de Salvador. São elas: Auto Nível, Sinval Veículos, Mario Veículos, Opção Veículos, Souza Veículos, Ponto Veículos, Flex Veículos, Bonocar, Bahia VIP, Paulo's Car, Flesh Veículos, Danautos, Alternativa Veículos, Velmax Veículos, Leal Car e Costa Azul Veículos.

Financiamentos

Os carros custam a partir de R$ 15 mil e o financiamento acontece no estande do Bradesco, o que facilita a vida do cliente e agiliza a compra.

Os planos de financiamento variam de 12 a até 60 meses, com taxa de juros de 0,99% ao mês. Detalhe: o pagamento da primeira parcela pode ser programada para depois do Carnaval.

Para seduzir o consumidor neste período de crise econômica, os lojistas ainda apostam em promoções em seus estandes, além da oferta de brindes. Todos os carros ofertados no feirão estão revisados e com o IPVA quitado.

O cliente pode conseguir emplacamento grátis, tanque cheio, além de garantia de motor e câmbio de até um ano. Alguns lojistas também oferecem planos especiais para funcionário público (estadual e municipal).

O evento é promovido pelo Grupo A TARDE e pela Associação dos Revendedores de Veículos do Estado da Bahia (Assoveba).

adblock ativo