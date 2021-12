O Grupo A TARDE promoveu, nesta quinta-feira, 3, na Casa do Comércio, um almoço para definir as posições dos 16 lojistas no 2º Feirão de Veículos Classiautos A TARDE, que será realizado entre os dias 11 e 13 deste mês, no estacionamento do Dique da Itaipava Arena Fonte Nova. O evento tem apoio do Bradesco e da Assoveba.

