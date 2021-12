Feirão de imóveis oferece descontos e isenção do ITIV

Começa nesta sexta-feira, 31, e vai até domingo, 2, a 8ª edição do Salão Imobiliário da Bahia. A expectativa da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) é que sejam comercializadas cerca de 400 unidades, gerando um volume de R$ 1,2 bilhão.

O valor dos unidades variam de R$ 137 mil até R$ 3,5 milhões. Há imóveis populares até opções em condomínios de alto padrão. Os apartamentos são de dois, três ou quatros quartos.

Durante o feirão, as incorporadoras vão oferecer descontos específicos para os clientes, que também terão isenção nos custos com documentos cartoriais e taxa de Imposto de Transmissão Intervivos (ITIV).

O evento irá reunir em um só lugar as principais construtoras e incorporadoras do estado. Entre as empresas confirmadas estão Moura Dubeux Engenharia, MRV, Odebrecht, PDG, Queiroz Galvão, Sertenge, dentre outras.

A entrada é gratuita e o feirão funciona das 9 às 22 horas na sexta ou sábado e das 13 às 21 horas, no domingo, no estacionamento L1 do Salvador Shopping.

